提呈虚假申请骗公积金局28万元 牙医监3年

牙科集团董事提呈虚假申请，骗中央公积金局28万8900元，法官下判时表示，被告称这种做法在牙科领域十分猖獗，令人感到不安，因此判被告坐牢3年，以严惩防患于未然。

zaobao.sg早前报道，被告吴进才（51岁）案发时是牙科集团The Smile Division Dental Group（简称TSD）董事经理，他原本面对795项包括欺骗和伪造的控状。涉案的三名牙医黄剑豪、刘耀祥以及被告，案发时都在TSD执业，他们和集团的女经理杨妙君各面对多项共谋欺骗及共谋伪造文书等罪名，并都选择认罪。

据案情显示，三名牙医利用那些负担不起牙科手术费的病患，开出便宜的“配套”，获得病人授权后向当局申请发放他们的保健储蓄。不过，牙医会在表格上虚报治疗详情或手术日期，以便多次索取保健储蓄，避开每日的提款顶限。

这个计划出自黄剑豪之手，被告在2011年获知后，深信能够吸引更多病人，便将计划扩展至集团其他诊所。

被告在2011年至2013年间，为九名病人提呈虚假申请，欺骗中央公积金局发放保健储蓄共28万8900元。

被告早前已认罪，法官昨午（8月12日）下判时指被告称，这种违背机制的手法在同行间很常见，在牙科领域更是猖獗，这令他感到不安，更是觉得防患于未然是刻不容缓的。

法官认为，必须发出强烈信号，改善行医时的做法、提高医德、以病患利益为先，因此判被告坐牢3年。

被告原面对795项罪名，他承认其中36项罪名，另外214项罪名交由法官下判时考虑，昨天下判后，法官批准控方的申请，将剩余的控状撤除。