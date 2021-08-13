准新郎偷拍女友人裙底 婚前向她坦白求原谅

（早报讯）偷拍多年女友人的裙底，准新郎婚前两周终悔悟，向女友人坦白求原谅，盼能“干干净净”踏入婚姻殿堂，最后面对11周的牢狱之灾。

被告是名28岁男子，他被控一项侮辱女性罪名，控状指他18次偷拍多年女友人的裙底。

根据案情，被告和26岁的女友人就读于同一间理工学院，两人之后成为同事。由于被告坐在女友人旁边，对方有时去茶水室时也会叫上他。

被告因为女友人长至膝盖上方的裙子而产生了偷看裙底的欲望，并从2019年6月至11月，利用手机多次在茶水室偷拍女友人。他会等女友人使用洗水槽或饮水器，弯下腰时，偷偷用手机拍下对方的裙底。

被告将视频和照片收藏在手机内的隐秘文件夹，空闲时一周观赏三次，警方从中起获89张裙底照。

去年2月3日下午，被告在办公室向女友人坦白偷拍一事，并为背叛对方的信任而感到懊悔。女友人感震惊，叫被告把照片删掉。同天晚上，女友人发讯息问被告是否真的把所有照片都删了，被告回说确定已经删除。不过，女友人仍担心，问被告拍了多少张照片，被告表示拍了20多张，也叫对方把两人的对话删掉。

被告晚上发简讯告知女友人，找到对方的照片，接着就发了张裙底的照片，女友人叫他不要再联络她，被告道歉，女友人两天后报警。

被告在庭上披露，他和太太在这段期间十分煎熬，他在结婚两周前坦白，就是为了了结此事。他的代表律师也说，被告想在踏入婚姻之际，能重新来过。

法官综合考虑后，被他坐牢11周。