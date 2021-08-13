八旬嫲染疫亡 家人后悔没劝她早点接种疫苗

一名80岁老妇因为有其他病史而推迟接种疫苗。那是今年5月，医生建议她接种疫苗，但她觉得没有迫切需要，家人当时也这么认为。最终，家人为她预约到登门接种服务，接种日期在上个月底，但是，一切已经来不及了。

她在7月23日、尚未来得及接种第一剂疫苗之前，就被确诊感染冠病。上周，这名老妇死于冠病并发症。

老妇的儿媳张女士（47岁，家庭主妇）告诉《新报》，她很后悔没有在5月的时候，说服家婆去接种疫苗，“她申诉身体酸痛，说不想接种后加剧手臂的疼痛，我们当时并没有极力劝服她。”

张女士的家婆生前有糖尿病、高血压和心房颤动的病史，经常会出现心跳不规则的情况。

张女士说，家婆在7月21日开始出现咳嗽的症状，两天后被送入医院后确诊得了冠病。开始的时候，她的情况看起来不是太糟糕，人也清醒。“我和丈夫在8月6日到医院探望她的时候，一心认为她会康复出院。”

虽然他们只能隔着玻璃和对讲机探望家婆，但是，家婆当时可以做出反应，也可以向他们打手势。

张女士和丈夫原本准备在隔天下午再次前往医院探望家婆，怎么知道，隔天早上9点20分左右，他们就接到医院的电话，告知家婆体内的氧气含量下降，情况急转直下。10分钟后，他们接到第二通电话，告诉他们，家婆已经去世了。

面对冠病造成的死亡之后，张女士和家人都感到后悔，“我们当时应该鼓励并带家婆快快去注射疫苗，但是，我们自己也不觉得事情紧迫，结果这成了我最大的遗憾。”