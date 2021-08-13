榜鹅组屋数层楼电箱起火 停电最长约17小时

疑电箱内“地线”被剪断偷走，榜鹅一栋组屋昨日凌晨突然跳电，其中15层楼的32个单位停电最长约17小时，数层楼的电箱更起火燃烧。市镇会马上为居民提供协助，警方也已介入调查。

这起事件发生在昨日（8月12日）凌晨2时30分左右，地点是榜鹅场第259A座组屋。民防部队透露，火患从四楼和五楼的电箱烧起，消防员用灭火器将火势熄灭，无人受伤。

居民透露，停电的是二楼到17楼，靠近楼梯的两个单位。

住在四楼的左先生（55岁，自雇人士）说，他凌晨时发现冷气突然停了，因此起身查看。他说：“我闻到刺鼻的烧焦味，开门就看到消防员门外，后来才知道是电箱起火。但我没看见任何的火焰。”

白沙—榜鹅市镇会透露，目前有理由怀疑是电箱内的零件被人偷走，因此市镇会已经针对此事报警，案件正在调查中，因此无法透露更多详情。

市镇会在事发后立刻为居民提供协助，并在昨天晚上7时30分恢复了所有单位的电力供应。

市镇会发言人说：“傍晚6点左右，约一半的单位已经恢复电力供应。但一些楼层的影响更严重，我们必须一层一层检测，保证没有安全隐患，直到7点半左右才为所有居民恢复电力供应。”

记者走访现场时可见四楼和五楼的电箱已被烧得焦黑，六楼和七楼则有一些被熏黑的痕迹。

据《联合晚报》了解，这栋组屋其中几层楼的“地线”被剪断偷走，因此可能在出现电力过载时，就会集体断电。

警方发言人受询时指出，调查已在进行中。