康福德高上半年转亏为盈 每股派发2.1分中期股息

（早报讯）全球经济持续复苏，康福德高（ComfortDelGro）上半年转亏为盈，并恢复派发中期股息。

康福德高今天（8月13日）闭市后发布上半年业绩。集团在上半年取得9100万元净利，去年同期亏损为660万元。

董事会根据派发盈利至少50％的股息政策，宣布每股派发2.1分中期股息，派息日是9月2日。集团去年没有派发中期股息。

随着全球经济活动持续逐渐恢复，集团上半年营收同比增加13.6％至17亿4000万元。外汇换算也推动了营收增长。

如果不包括政府的各项援助配套，集团在上半年也取得7740万元营运盈利。如果纳入这些配套，营运盈利则增加至1亿3460万元。

各项业务在上半年皆有所增长。公共交通服务业务（包含巴士和铁路服务）营收增加11.3％至14亿元，德士业务营收增加26.5％至2亿2590万元。

车辆工程服务业务的上半年营收也因为经济活动增加而上升了4.1％至8550万元。

康福德高董事经理兼集团总裁杨万成以“痛苦但仍能承受”来形容上半年。他说：“全球情况虽然依然艰难，但和我们去年所经历的情况相比，已大有改善。尽管目前的情况有所改进，封锁和解封的持续拉锯，对企业和社区都造成了损失。”

杨万成指出，集团持续调整商业模式和加速数码化计划，在充满挑战的营运环境中保持灵活弹性。

康福德高今天闭市报1.62元，涨1分或0.62％。