樟宜机场集团下月测试 无人驾驶行李牵引车运送行李

（早报讯）扣上集装箱，上锁，无人驾驶行李牵引车就可出发，按照指定路线从行李处理区开往飞机停泊处，每趟行程可协助节省约15％的人力。

新加坡樟宜机场集团和地勤公司新翔集团合作展开试验计划，下个月起让无人驾驶的电动行李牵引车（baggage tractor）“加入行列”，在机场空侧区运送行李。到10月，无人驾驶行李牵引车将从目前的一辆增至三辆。

由法国自动驾驶技术公司EasyMile和机场地勤设备制造商TLD研发的无人驾驶行李牵引车TractEasy，用激光雷达（LiDAR）侦测障碍物，车内车外有至少四个紧急刹车按钮，也配有全球定位系统、4G和无线网络天线。

完成充电后，TractEasy可进行20到25趟行程，每次可拖拉四个集装箱约六吨的货量，和一般行李牵引车拖拉的平均总重量一样。为安全起见，它在空侧区车道上的时速限制为每小时15公里，比一般行李牵引车的30公里慢。

樟宜机场集团今天（8月13日）向媒体展示了TractEasy的功能。集团空侧转型单位高级助理谢燕音说，空侧区约一半的车队由行李牵引车组成，共计400辆左右。鉴于它的数量，团队率先探讨无人行李牵引车的可行性。

她说，未来若有无人驾驶行李牵引车的辅助，空侧区员工将能从事更高价值的工作。“运送过程一旦自动化，将能改变机场调派人手的方式。”

一趟航班一般需要两辆行李牵引车运送所有行李。无人驾驶行李牵引车的方案要是可行，每趟行程可协助节省约15％的人力。

樟宜机场集团执行副总裁（机场管理）陈来德说，他们相信机器人和无人驾驶车辆科技将在未来机场扮演重要角色，因此决定在真实航班运作中，测试无人行李牵引车。“这类试验计划有助我们了解安全使用无人驾驶车辆的所需条件，且如何最好地重新设计相应的运作流程。”

樟宜机场集团去年10月起先在第四搭客大厦验证无人驾驶电动牵引车的科技，今年初进入概念验证阶段，开始在第三搭客大厦空侧区进行试验。今年5月，团队也展开远程安全操作员的测试，让安全操作员手持遥控器，跟在TractEasy后方观察其运作。