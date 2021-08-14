政府去年与240个合作伙伴携手推动就业 伙伴数目同比增两成

（早报讯）为了在冠病疫情期间大力推动就业，人力部与劳动力发展局去年同240个业界与社群等合作伙伴携手为求职者和雇主提供配对服务，合作伙伴比2019年增加两成。

人力部在今天（8月14日）发布的第23份就业情况报告中说，增加合作与政府支持求职者和企业的工作相辅相成。除了增加数量之外，当局也加深与原有伙伴的关系，以及时全面地为人们提供援助。

这些合作伙伴包括科技业者、义务职业导师、非营利组织、自助团体、商会与商团、求职网站与招聘公司。

例如，许多有经验、有技能、有人脉的个人希望在疫情期间帮助别人厘清职业发展与规划，因此加入劳发局的义务职业导师计划，至今共有60名志愿者参与。

此外，四大自助团体华社自助理事会、回教社会发展理事会、新加坡印度人发展协会，以及欧亚人协会，都有自家的工作配对计划。

人力部说，日后将邀请这些团体参加劳发局的求职活动，包括在社区举行工作面试。

人力部长陈诗龙医生在记者会上说：“我要再次对所有合作伙伴致以最深的谢意，希望我们能继续培养这良好的关系，让求职者和雇主获得更大的支持。”

通讯及新闻部长杨莉明同样指出，政府机构无法独自完成工作配对的工作。例如，共有1万6200人在“新心相连”就业与技能配套（SGUnited Jobs and Skills Package）下，进入资讯通信科技领域工作、见习、实习或接受培训，这必须要靠企业的大力支持。