牛车水两学前中心各累计11起病例 专家：或有关联

（早报讯）两个位于牛车水的学前中心感染群已分别累计11起冠病确诊病例。两家幼儿中心之间的距离大约只有1公里，专家不排除两个感染群有关联的可能性。

根据卫生部昨日（8月13日）发布的文告，本月12日被列为感染群的振瑞路第54座职总优儿学府幼乐园（My First Skool）感染群再添五起病例，目前共有11例。

职总优儿学府幼乐园今早回复记者询问时表示，共有一名职员和八位孩童确诊，他们最近一次到访幼乐园是8月6日至11日之间。全体师生必须接受冠病检测。

发言人表示，幼乐园已于12日和13日安排环境局批准的清洁公司完成清洁和消毒工作。若相关病例无进一步的发展，幼乐园将于本月25日恢复运作。

幼儿培育署已指示所有曾同时与确诊病例到访幼乐园的儿童与职员休缺席假直至本月24日。为协助孩童与其家人，幼乐园会在这段期间提供居家学习的资源。

发言人也透露，目前有超过90%的职员已完成疫苗接种程序，其余的职员也已接种第一剂疫苗。幼乐园将继续密切观察孩童与其家人的健康与福祉，他们也呼吁家长密切观察孩童的健康状况。

另外，位于牛车水民众俱乐部内的Superland学前中心昨日也增加一起病例，累计11起。

由于两所幼儿园皆位于牛车水一带，距离只有大约1公里，专家不排除两个感染群有关联的可能性。

传染病专家梁浩楠医生在回复记者询问时说，“家长与孩童可能会出现在同一个地点，例如同一家咖啡店，而病毒只需10秒至15秒即可传播。”

梁浩楠也认为，儿童防疫面对着重重困难，像是孩童无法戴好口罩、无法保持安全距离等防疫规定。他坦言：“孩子们很容易成为病毒攻击的目标（sitting ducks），但值得庆幸的是，孩子们还年幼，通常症状轻微。”

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副院长（研究）古阿烈（Alex Cook）副教授呼吁家长无须过度惊慌。

他说：“年幼的孩童出现冠病症状严重的几率较低，所以家长不应因出现幼儿园感染群而过度担忧。同样为人父母，我更关心的是，在实施安全措施的情况下，孩子们的教育和整体福祉是否受到影响。”