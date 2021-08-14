补习中心恢复实体课教学 职员大多已接种

（早报讯）补习和增益中心的教职员大多已接种两剂疫苗，受访业者表示已做足防疫措施，恢复实体课。

教育部昨天（8月13日）宣布，从10月1日起，未接种冠病疫苗的学校教职员，每周须接受两次抗原快速检测。这也包括非政府雇用，但经常会接触12岁及以下学生的工作人员，如补习和增益中心的教职员，以及校车司机和跟车员。

为小学生提供补习的Learning Genius EduCentre负责人洪宝龙受访时指出，教师都已经完成疫苗接种。由于学生都是未满12岁的孩童，不适合长期线上学习，因此除非政府强制规定补习中心转为线上教学，中心都以实体课进行教学。

他说：“我们在每堂课后都会为课室和接触率较高的物件消毒，学生进入课室前得为双手消毒。尽管当局将取消测量体温的要求，我们接下来还是会为学生量体温。每班学生目前不超过八人，任何分组也不会超过两人一组。”

他也交代教师若身体有些许不适，就不要到中心，中心会另安排代课教师。“这段时期还是不能掉以轻心，凡事以安全为重。”

该补习中心有部分学生来自出现感染群的榜鹅小学，该校学生全体居家学习时，他们都不能回补习中心。中心为此在停课期间为受影响的学生退回部分学费，也向其他家长保证中心采取的安全措施。

凯特补习中心负责人王艺洁也指出，所有职员已接种疫苗，实体课已经恢复。每班不超过五人。课室内也提供洗手液，提醒学生照顾个人卫生。

“家长其实都期待实体课恢复，毕竟孩子长期通过线上学习，比较难集中，效果没有那么好。自从本地暴发疫情后，我也不敢收太多学生，以前有100多名学生，疫情后只有六七十名学生，都是来自淡滨尼区学校的。”

泛乐学堂校长钱进扬受访时说，约九成职员已完成接种，其余在等待注射第二剂疫苗，预计到了10月，所有职员都已完成接种。

教育部也规定，从9月3日起，以12岁及以下学生为服务对象的补习和增益中心，必须让中心的清洁工参与定期的快速简易检测（Fast and Easy Testing，简称FET）。泛乐学堂有一名清洁工人，到时需要进行定期检测。

钱进扬认为，这些条例对补习中心运作的影响不大。中心有时也采取比当局要求更为谨慎的措施。目前，课程还是以线上方式进行，仅约1％的学生到中心上课，这些学生需要教师更集中的指导。