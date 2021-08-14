专家：如同应对手足口症 学校采取针对性防疫措施行之有效

（早报讯）受访传染病专家表示，学校采取更具针对性的防疫模式，用这种类似应对手足口症的模式来抵御冠病这个地方性流行病是行之有效的做法。

教育部昨天（8月13日）透露，本月初起学校已开始采取更具针对性的措施，即尽可能让同确诊病例有近距离接触、同班或同样课程辅助活动组别的学生放缺席假或接受隔离，而不再以整个年级进行居家学习为既定模式。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授受询时指出，这种针对性的防疫模式如同我国应对手足口症的措施，即在没有相关疫苗的情况下，针对性地关闭学校，采取相应的防疫措施，避免儿童因手足口症重病或死亡的情况。他认为以类似的模式应付冠病这个地方性流行病应该会有效。

另外，从10月1日起，未接种冠病疫苗的学校教职员，每周须接受两次抗原快速检测。淡马亚说，让未接种冠病疫苗的学校职员定期检测是充足的预防措施。“若也得频密检测无症状的已接种者，这不太可能有助于控制疫情，还可能出现假阳的检测结果，造成不安与干扰。”

传染病学专家梁浩南也指出，检测机制有助于及早发现潜在的病例与感染群。病毒传染的情况通常只限于同班师生之间，让与确诊病例同班或同样课外活动组别的学生隔离应足以防止病毒传播，也能减少对学习的干扰。

“孩童现在还不能注射疫苗，因此让学生戴好口罩、做好安全距离措施、有健康的生活习惯至关重要。”