失业男申请撤销赡养费 法官判决：不能全免

销售经理和癌妻结婚9年后感情触礁离婚，前夫每月支付3000元赡养费数年后，去年因疫情失业，随即申请终止支付，法官经综合考量后，最终将赡养费减至1000元。

根据判词，这对夫妻于2003年9月25日结婚，不过婚姻在9年后触礁，两人离婚，法院当时判前夫每月支付前妻3000元赡养费。

不过，离婚男子去年6月因疫情失业，他认为，自己多年以来已支付了前妻一大笔钱，因此向法院提出撤销赡养费的申请。

这名52岁的离婚男子失业前是一名销售经理，月薪1万4000元，而62岁的前妻患有肾癌和严重颈椎病，已待业15年。

离婚男子称，因石油需求的下滑，导致他很难在该领域找到新工作，法官认为该说法的证据不足，也认为男子身体健康，有能力找新工作，反而前妻因身体原因，未来仍需大笔开销。

离婚妇人在结婚前曾有过一段婚姻，也从该婚姻中得到一些资产，另外也从父母的房产中分到5万多元，但大部分钱用于装修房子和花在子女身上，自己只留下1万5000元左右。

考虑到以上因素，法官认为离婚男子的赚钱能力远高于前妻，并且领到了4个月的遣散费，因此需继续支付赡养费。不过，考虑到他失业、未来找新工作的难度以及贷款等财务状况，法官把赡养费降至为每月1000元。

法官也指出，离婚男子也许会认为他结婚9年，离婚后又资助了前妻近9年，已履行了个人义务，不应该继续为已和他没关系的人再付出，离婚也是为了让两人能继续各自的生活。法官对这样的情绪表示同情，但他必须按照法律法规进行裁决。