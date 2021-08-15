（早报讯）凯凯嘉嘉终于升级做父母，我国昨天（8月14日）迎来首个大熊猫宝宝！

大熊猫宝宝出世时体重200克，目前还不能断定宝宝的性别，宝宝也暂时不能跟公众见面。

Kai Kai and Jia Jia are proud parents! WHO is the #littleone? We can’t keep it in anymore… We are absolutely thrilled to present you our giant #panda FAMILY! Yes, Kai Kai and Jia Jia just had a baby. Congratulations to the new parents and their animal care team! Posted by Wildlife Reserves Singapore on Saturday, August 14, 2021

新加坡野生动物保育集团今早发文告证实这个大家昨晚已在议论纷纷的消息，并附上嘉嘉生产的视频，还有嘉嘉把纤弱的小宝宝含在嘴里的萌照。

集团昨天在社交媒体上传了一段超声波视频，让网民猜测当中的小不点是谁，引来网民纷纷留言猜测，而认为是凯凯和嘉嘉爱情结晶的呼声最高。

Who is mummy dearest? Our #littleone’s mum enjoys munching on juicy apples and carrots. Just who is mummy dearest? #ultrasound #babyanimals #WildlifeReservesSingapore #mum Posted by Wildlife Reserves Singapore on Saturday, August 14, 2021

来临9月，凯凯和嘉嘉分别会过14岁和13岁生日。这两只大熊猫于2012年抵新，2015年首次交配，嘉嘉随后虽出现怀孕迹象，但最终怀不上。这些年来，凯凯和嘉嘉无论是经过自然交配或人工受精也未传出喜讯，民众的心情也跟着经历了期待与失望。

凯凯和嘉嘉来新加坡的安排，始于2009年新中两国建交20周年，时任中国国家主席胡锦涛在访新期间与我国总理李显龙，共同见证新加坡野生动物保育集团和中国野生动物保护协会签署10年大熊猫保育合作研究项目。

凯凯和嘉嘉居住在我国期间所诞下的熊猫宝宝属中国所有，两岁时必须回到中国。

（视频由新加坡野生动物保育集团提供）