通过人工受精 凯凯嘉嘉等了七年七夕早上7时产子

（早报讯）经过七年的尝试，凯凯嘉嘉通过人工受精的方式，以及兽医团队们小心翼翼地观察和等待，昨天在七夕升级做父母。这也是我国迎来的首个大熊猫宝宝。

大熊猫宝宝于昨天（14日）早上7时50分出世时体重200克，目前还不能断定性别，宝宝也暂时不能跟公众见面。

新加坡野生动物保育集团今早发文告证实这个大家昨晚已在议论纷纷的消息，并通过社交媒体分享了嘉嘉生产的视频，还有嘉嘉把纤弱的小宝宝含在嘴里的萌照。

今年4月，13岁的凯凯和12岁的嘉嘉进入第七个交配季节。野生动物保育集团与中国大熊猫保护研究中心密切合作，为凯凯嘉嘉启动了今年的繁殖计划，强调自然交配，并以辅助生殖技术作为后备。

野生动物保育集团说：“我们对大熊猫在今年自然交配保持乐观，因为它们俩上一年的交配技术已经有所改进。”

为了充分利用每年一次的交配季节，中国大熊猫保护研究中心专家也建议野生动物保育集团的兽医，在交配季节结束前进行人工授精。因此，本地的兽医团队用凯凯在交配季节前就准备好的冷冻精子，在4月24日为嘉嘉进行了人工受精。

新加坡野生动物保育集团首席生命科学官兼副首席执行官曾文豪兽医博士说，上个月，超声波扫描显示嘉嘉子宫颈增厚，子宫角有液体。不过，因为雌性熊猫会出现假怀孕现象，因此专家往往只能到怀孕末期，才能确定大熊猫是否怀孕。

曾文豪指出，本月10日，兽医通过超声波扫描为嘉嘉进行检测时，才清楚看到了胎儿的轮廓，并还能看见胎儿的心脏跳动。

新加坡野生动物保育集团昨天在社交媒体上传了这一段超声波视频，让网民猜测当中的小不点是谁，引来网民纷纷留言，而认为是凯凯和嘉嘉爱情结晶的呼声最高。

这两只大熊猫于2012年抵新，2015年首次交配，嘉嘉随后虽出现怀孕迹象，但最终怀不上。这些年来，凯凯和嘉嘉无论是经过自然交配或人工受精也未传出喜讯，民众的心情也跟着经历了期待与失望。

凯凯和嘉嘉来新加坡的安排，始于2009年新中两国建交20周年，时任中国国家主席胡锦涛在访新期间与我国总理李显龙，共同见证新加坡野生动物保育集团和中国野生动物保护协会签署10年大熊猫保育合作研究项目。

凯凯和嘉嘉居住在我国期间所诞下的熊猫宝宝属中国所有，两岁时必须回到中国。