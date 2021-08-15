出现九人感染群 碧山巴士转换站食阁人潮照旧

（早报讯）碧山巴士转换站附近两间咖啡店生意照旧，不少居民尚未得知新感染群的出现，因此转换站附近人流并未有显著下降。

碧山巴士转换站楼上的碧山食阁和附近第514A的Gourmet Express是车长和居民常光顾用餐的地方。

据记者上午10时左右走访观察，两间咖啡店均无人看守或进行疫苗状态检查，并且均约有七八成座位已坐满。

碧山食阁内食香阁老板刘义君（50岁）说，截至今天上午10点，还未接到任何清洗或关闭通知，但昨晚已进行了例行消毒工作。

他还透露不能堂食期间生意下降了五成，隔壁卖水的下降至少七八成，近日才刚有好转。

刘义君表示：“我们一直遵守各种防疫措施。如果接下来需要做检测，或者进行清洗，我们肯定会积极配合，这也是对食客负责。”

附近退休居民杨慧兴（62岁）带孙女来附近吃饭后，坐在巴士转换站休息，并未察觉周遭有任何异样。

她说，这座巴士转换站是他们出行的必经之路，但因为今日还未看新闻，对这里成为新感染群并不知情，“太危险了，那我们要赶快离开这里了。”随后她拉起孙女的手快步离开。

也有居民表示已适应这种常态，完成了疫苗接种就很安心。住在附近的退休居民黄昇发（70岁）透露，自己是第一批接种疫苗的年长者，四月已完成接种，所以对新感染群的出现不会过于担心。

他表示自己每天都会来巴士转换站坐一坐，看看报纸打发时间，“我还是会照旧下来，不要影响生活。但是我老婆知道的话肯定会怕，她不要出来。”