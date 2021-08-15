马国男贷款遇阿窿 被汇500元逼还800元

在狮城打拼的马国男子手头紧，上网找合法借贷公司，不料却遇到假扮合法放贷商的阿窿，明明没借钱，睡个午觉醒来，银行户头无端端多了500元。阿窿要他五天后连本带利还钱，男子已报警。

不愿具名的32岁男子向《联合晚报》申述，由于近来手头紧，日前通过面簿广告，联系一家打着“合法”的贷款公司，打算借3500元应急。他询问贷款利息，对方回复说若借款3500元，10个月分期付款还378元。

“我当时觉得这个配套还能负担得起，表示有意想要借款。”

借贷公司声称需要审核他的资料，向他索取个人资料，包括马来西亚身份证、新加坡工作准证、两地的住家地址、公司地址和银行户头等。

岂料，当天他睡个午觉醒来，发现银行户头突然多了500元，原来是借贷公司把钱汇进他的户头。

他说，他并没有签下任何贷款合约，对方就直接汇款，还说是要测试他是否有能力在8月5日还800元。

“我要把钱退回去，对方不肯，还说如果要取消贷款，除了把500元还回去，还要还300元的手续费，否则就要放火和泼漆，骚扰在新山的家人。”

男子上网查资料后，怀疑该“借贷公司”是盗用合法贷款公司的招牌和名字在面簿打广告，惊觉自己遇上了大耳窿，因此马上报警。

他希望通过公开自身经历，提醒大家贷款时要多加谨慎。

警方受询时证实接获报案，并正对此事进行调查。

本地法律禁止合法放贷人在网上打广告，公众若是遇到类似假冒合法放贷商的大耳窿，应该向警方报案。

放贷公司Accredit Pte Limited回复《联合晚报》询问时指出，受害者应该立即报案，并且停止与非法借贷公司联络。

公司发言人解释，作为合法的放贷公司，他们不被允许出现在社交媒体上，因此他们并没有设立面簿页面，更不会在面簿打广告。

他指出，早前公司也曾收过有非法借贷公司在面簿冒用他们公司名义的举报，因此他们也已经报警处理。