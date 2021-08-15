网红口罩戴了耳朵痛 主妇：做工粗糙疑是伪劣品

35岁家庭主妇上网买便宜韩国口罩，到货后却发现口罩做工粗糙，戴在脸上甚至有刺刺的不适感，才戴一小时口罩挂绳就导致耳朵疼，怀疑口罩可能是伪劣产品。

潘女士6月底在电商平台虾皮（Shopee）购买了一款在线上平台卖得非常红火的韩国制造“ACE KEEPER KF94”口罩。

受访时她透露，由于本地疫情严重，因此她尽量不出门，选择网购生活必须品。

“这个是朋友介绍，说是本地商家卖韩国产品。我对本地商家和韩国产品还是比较放心，该产品的销售量和好评量都很高，而且网购又方便又便宜，我就买了。”

她表示口罩的价格十分便宜，一包十片装的口罩仅约2元，因此她和朋友各买了四包。然而，收货后她打开口罩包装，却隐约觉得不对劲。

“韩国货通常很精致，可是打开包装却有一点异味。里面的口罩是棉质的，但是用手一摸感觉非常粗糙。”

当时她就感觉货不对办，但还是戴着试试看。没想到，口罩戴起来在脸上摩擦皮肤有刺刺的不适感。“我感觉口罩不是很平滑，口罩边有很多胶毛，而且口罩才戴一小时，绳子摩擦到耳朵都很疼。之前戴口罩从来不会有这样的感觉。”

感觉不对劲后，她按口罩包装上注明的生产地址和厂家上网查询，发现信息根本对不上。“我网上查询发现，这个产品在各大网络平台卖的十分红火，累计卖出了几万包，每天销售几千包，影响很大，因此我希望能够曝光这类假冒口罩。”

她表示由于价格低廉，她并不打算向卖家讨回公道，只希望提醒公众要买好的口罩才能安全防疫。

卫生科学局发言人回复《新明日报》询问时指出，根据产品标签声明，名为“ACE KEEPER KF94”的产品是一种医用呼吸器，而卫生科学局尚未收到任何关于该产品作为医疗设备的通知，因此正在调查该产品的销售情况。在此期间，卫生科学局提醒公众不应该再购买此产品，当局也正与电子商务平台的管理员合作，下架该产品。

公众可点击链接，查询获得当局许可的本地医用口罩制造商。