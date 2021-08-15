利用他人身份证号码非法领取口罩　三男两女面控

（早报讯）涉嫌利用他人身份证号码非法领取免费口罩，三男两女将在明天面控。其中一名59岁男子将被控冒领多达257个口罩。

警方今天（8月15日）发布文告说，这五名即将被控的男女，年龄介于34岁至59岁。他们被指从淡马锡基金会装置的自动发派机冒领口罩。

文告指出，被指盗领最多口罩的是一名59岁男子。他涉嫌在工作过程中取得他人的身份证号码后，虚报自己获他人的授权，冒领了13个免费口罩。警方进一步调查后发现，他还涉嫌盗领另外244个口罩。名男子将被控欺骗和非法占有他人财物各一项控状。

其余两男两女被指非法领取的口罩数量，介于8个至14个不等。

他们同样涉嫌在工作过程中获取并冒用他人的身份证号码，透过自动发派机盗领口罩。两名34岁和58岁的男子面对一至两项欺骗控状。两名47岁和43岁女子除了欺骗罪状，同时也面对非法获取他人身份证资料的控状。

根据刑事法典420条文的欺骗罪名，一旦罪成，可被监禁最长达10年，同时也面对罚款。

非法保留个人资料作为非法用途罪名一旦成立，则可面对最长三年监禁，或最高1万元罚款，或两者兼施。

至于非法占有他人财物，罪名一旦成立，可面对最长一年监禁，或罚款高达3000元，或两者兼施。