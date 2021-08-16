（早报讯）亚洲股市料将平稳开始本周交易，投资者谨慎等待中国7月份零售业销售和工业产值数据，以评估德尔塔变种病毒对经济复苏的影响。美国纽约股市上周五企稳，标普500指数涨7.17点或0.16％，再创新高，道琼斯工商指数微涨15.53点或0.04％，纳斯达克指数涨6.64点或0.04％。美国三大股指的期货目前小幅回跌。悉尼股市跌0.24％，东京股市跌1.24％。

本地方面，海指上周五（13日）下跌17.31点或0.54％，闭市报3165.49点。

周一（16日）可关注股票：

1.凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）今早宣布委任卢业容（60岁）和林明仁（62岁）为非执行独立董事。卢业容目前是新加坡电信公司（Singtel）的高级顾问，她曾任新电信集团首席企业官和集团首席财务总监。林明仁目前是SQL View PteLtd总裁兼董事经理，也是多家公司机构的董事，包括建屋发展局。

凯德综合商业信托上周五闭市报2.14元，跌3分或1.38％。

2.牙科公司奥新全民口腔（Aoxin Q&M）今早宣布将以2940万元收购新加坡公司Acumen Diagnostics私人有限公司的49％股权，卖方是Acumen Holdings私人有限公司（卖方1）和Ong Siew Hwa（卖方2）。它将通过发出新股给卖方来完成交易，每股售价0.231元，比上周五交易量加权平均0.168元的股价高出37.5％。这些新股将占它现有股本的33.35％以及扩大后股本的25.01％，卖方1和卖方2将分别持有6.80％和18.21％的扩大后股本，因此，卖方2将成为公司新的掌控股东，这个新股发售因此需获得股东批准。

它同时作出相关宣布，表示将把核心业务多元化，包括进入医疗诊断业务。由于这是第一次进军该市场，它将寻求股东批准进行这项收购。收购目标公司专注于研发、制造、销售和分销聚合酶链式反应（PCR）诊断试剂盒以及进行实验室测试，包括传染疾病、癌症和冠病19等。这项销售将改善公司的盈利率，并有助于公司和股东的长期利益。

奥新全民口腔上周五闭市报0.168元，股价持平。

3.康福德高（ComfortDelGro）上半年转亏为盈，并恢复派发中期股息。康福德高上周五（13日）闭市后发布上半年业绩。集团在上半年取得9100万元净利，去年同期亏损为660万元。董事会根据派发盈利至少50％的股息政策，宣布每股派发2.1分中期股息，派息日是9月2日。集团去年没有派发中期股息。

康福德高上周五闭市报1.62元，涨1分或0.62％。

4.丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）上周五闭市后透露，将以4280万澳元（4280新元）收购澳大利亚墨尔本的一栋冷库设施。按收购价来看，这项交易预计能带来4.3％的净资产收益率，并有助提高可派发收入。这项收购将在第三季完成。

丰树物流信托上周五闭市报2.09元，下跌2分或0.95％。

5.泰国酿酒（Thai Beverage）上周五闭市后发布业务报告，集团首九个月息税折摊前盈利（EBITDA）同比增加11.5％至366亿3800万泰铢（14亿8900万新元），集团销售营收同比增1.1％至1921亿2000万泰铢。烈酒、啤酒和餐饮业务都改善。

泰国酿酒上周五闭市报0.665元，股价持平。

6.纳峰科技（Nanofilm Technologies）上半年净利减少3.1％至1790万元。它上周五（13日）闭市后发布业绩指出，在先进材料和工业设备两项业务带领之下，上半年营收同比增加24.2％至9660万元。董事会建议每股派发1分中期股息，派息日是9月8日。纳峰科技上周五也披露，首席运营官陈忠和（59岁，译音）辞职，8月16日生效。

纳峰科技上周五闭市报5.97元，下跌8分或1.32％。

7.新邮政（SingPost）将由冯行伟接任总裁，9月1日起生效。新邮政上周五（8月13日）闭市后宣布了这项最新人事安排。现任总裁保罗·库茨（Paul Coutts）最后任职日是8月31日。冯行伟目前是该集团邮政兼新加坡业务行政总裁。他也将出任董事会执行、非独立董事。

新邮政上周五闭市报0.645元，涨0.5分或0.78％。

8.营养屋国际（NutryFarm International）第三季转亏为盈，取得1924万港元（330万新元）净利，今年首九个月净利1874万港元，相对于去年同期的净亏922万港元。它昨日发布业绩指出，集团第三季营收大增4137％至5亿1677万港元，首九个月营收大增1746％至5亿7242万港元。集团营收的增长主要是榴梿贸易业务推动，并使集团转亏为盈。

营养屋国际上周五闭市报0.435元，股价持平。

9.数码支付服务供应商米支付（MC Payment）上半年蒙受净亏2950万元，营收同比下滑2％至586万元。集团周六（14日）发布截至6月底上半年业绩报告显示，若不包括一次性反向收购（RTO）费用3000万元和针对6月30日特别股东大会的一次性法律费用16万元，集团上半年调整后净利66万元。

米支付上周五闭市报0.425元，上涨0.5分或1.19％。

10.中星石化控股（Sinostar PEC）上周五闭市后发布业绩，集团第二季净利同比大增197.2％至9750万人民币（2060万新元），营收劲扬55.3％至11亿3800万人民币。它表示，营收上扬时因为石化产品平均售价上涨、多数石化产品的产量增加以及新的聚丙烯（polypropylene）工厂的贡献。

中星石化控股上周五闭市报0.375元，股价跌1分或2.60％。