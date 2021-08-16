陈振声：政府持续设法减轻幼儿教育成本压力

（早报讯）政府会持续设法减轻幼儿教育与关护的成本压力，通过为教育工作者提供培训以及展开相关研究，改善学前教育与关怀方式，也进一步协助孩童从幼儿园无缝过渡到学校。

主管公共服务的教育部长陈振声今早（8月16日）在由公共服务署和新加坡公共服务学院联办的论坛上，围绕打造有信心和凝聚力的新加坡发表看法。

在历时近40分钟的演讲中，他向在场公务员阐述我国制定了哪些经济与教育策略，以保持领先并更好地把握新机遇，推动新加坡的生存与发展。

为应对不断演变的需求，我国教育政策和制度得推陈出新。陈振声说，在正规教育之上，能为全球竞争带来颠覆性变化的将是终身教育和学前教育。

其中，学前教育仍会是政府的一大关注领域，但与之相关的更高昂费用可能引起年轻家长的顾虑。

陈振声说，政府正致力于实现让所有新加坡人都能享有负担得起和高质量的学前教育，包括到了2025年，让八成孩童都能就读于政府资助的幼儿园。“我们的长期目标是让学前教育像小学教育及课后托管一样负担得起。”

持续教育与培训课程（Continuing Education and Training，简称CET）同样得因应经济转型与行业趋势而变，学习和进修的人必须感觉到培训计划为他们的就业带来了实质改善。

陈振声说，这意味着职员和培训员也得抱持终身学习的态度，政府必须为他们提供这类学习渠道，这些年来也针对国立教育学院和国立幼儿培育教育学院等投放了大量资源。

“我们的CET制度也需获得劳资政三方的支持，即在政府、工运、培训员与教育工作者，以及雇主与业者之间形成强大的合作关系。我们需通过集体努力降低成人学习的门槛。”

未来数月将公布更多帮助弱势学生的计划

此外，陈振声也强调在校园内推进多元化的重要性。他说，在这多变的世界中，多元化是维护国家韧性的关键，也能在竞争激烈的全球环境中减缓伴随追逐成功而来的不良压力。

他说，政府将从三方面着手，即为学生提供多元化的学校和教育管道、多元化的技能，以及多元化的观点和体验。

其中，为帮助孩童掌握现代经济所需的多元技能，不仅得加强在“科技工数”（简称STEM）方面的学习，也得培养好奇心和自信心等软技能。“更重要的是，我们需要一种能鼓励学生们在学校的测试之外，发掘和发展自身长处的文化。”

针对来自弱势背景的学生，陈振声也说，在面对冠病加剧的科技发展及全球化影响时，这些学生和他们的家人通常首当其冲，教育必须继续扮演扶持他们进步，为他们带来希望的角色。

他表示，为了带来实质而可持续的改变，政府必须从整个由少到老的“生命周期”（life-cycle）着手，在不同人生阶段为他们提供校园以外的支持。“我们将在未来数月公布我们计划如何为弱势学生与家庭提供更多援助。”