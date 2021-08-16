新邮政拟五年内让送货车队全改用电动车

（早报讯）新邮政即日起不再购买内燃式引擎电单车或货车，并计划下来五年内，让送货车队逐步改用电动车款。

新邮政今天（8月16日）宣布上述消息时也提到，新购买的两辆IONA RAP三轮电动电单车和两辆比亚迪（BYD）T3电动货车即日起投入运作。公司下来将评估电动车款在日常运作的表现，若满意，将添购更多车辆。

新邮政的送货车队目前有约450辆电单车、近300辆三轮电单车和140辆货车。

问及为何定下在2026年底前，将整个车队改用电动车款的目标，新邮政国内邮件和包裹业务负责人梁舒云说，这是考虑到现有车队的拥车证将在下来几年到期。现阶段，公司计划以一对一的形式更新车队。

她说，在评估适合的电动车款时，会注意的事项包括车款的载货容量、每次充电后可行驶的距离以及安全设施等。

梁舒云也提到，IONA RAP三轮电动电单车和比亚迪T3电动货车投入运作后，公司除了评估电动车的运作能力，也会探讨如何确保基础设施和日常的运作流程适用于电动车款，包括需安装的充电点数量、整个车队的充电频率，以及邮差的培训等。

根据新邮政文告，IONA RAP三轮电动电单车释放的温室气体比内燃式引擎车款少约75％；完成充电后，可行驶120公里，远超过邮差每日行驶的约15公里至20公里；500公升的载货容量比现有三轮电单车的462公升多8％，也比164公升的电单车多近两倍。

比亚迪T3电动货车释放的温室气体则比一般汽油驱动的车款少约一半。它完成充电后，可行驶约300公里，载货容量大3800公升。

梁舒云说，他们目前在加冷的送货基地安装了两个充电点。IONA RAP三轮电动电单车的电池要是耗尽，需要约三小时完成充电，比亚迪T3电动货车则需要约八小时，但基于邮差每日的平均路程，较不可能出现电动车电池每日都耗尽的情况。

“从邮差把车辆归还到基地到下一趟出勤，充电时间是充足的。”