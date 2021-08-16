陈振声：四大经济策略保持我国优势

（早报讯）任何国家或城市若期望成为全球枢纽，需跳出如何平衡外籍和本地劳动力的辩论，更专注在打造全球创新与知识网络这一重要任务，新加坡也不例外。

主管公共服务的教育部长陈振声今早（8月16日）在公共服务署和新加坡公共服务学院联办的论坛上，阐述我国为应对新挑战的四项经济策略。

其中之一是要打造全球人才脉络，吸引全球各地的企业。陈振声以科技业为例说，冠病疫情前，全球顶尖的100家科技企业中，有80家已在本地运作。疫情期间，我国在数码领域的领先位置以及对创新的支持等吸引了更多这类企业入驻我国，包括去年宣布在本地设立东南亚区域中心的腾讯。

他说，我国也须适应渐趋普遍的远程办公模式。“这带来了新的挑战和机遇，我们将须采取新方案网罗全球人才，即便他们并不身在新加坡。”

为新加坡人提供多元就业机会也是一大策略，政府必须维持和创造一系列工作岗位，为拥有不同理想和技能的人民提供多个渠道。

陈振声说，政府也得确保推动具包容性的增长，让员工都能赚取体面的薪资，而且不仅是起薪，也包括持续的薪资增长，以确保收入差距不会随着时间扩大，员工也不会觉得跟不上其他社会群体的步伐。

在以外贸为主的行业，薪资料会随着全球增长而有所提高，但对内的行业则需要更多扶持来实现转型，为员工提供更优渥薪资。

他举例说，在探讨是否要为这些行业重新平衡对外来劳动力的依赖，以便为薪资更高的本地员工创造需求时，应考虑到会对雇主增加成本压力，消费者也得承担更高的价格。

“归根究底，这也将取决于新加坡人如何看待这些工作的价值和地位，以及我们是否愿意接受这些工作。这些需要时间，但我们必须坚持下去。”

陈振声提及的另两个经济策略，在于开创数码和监管标准等新维度，以此加强与世界各地的连接性，同时也积极把握战略增长机遇，在全球供应链上占据更不容取代的位置。

他在总结发言时强调，新加坡人在抗疫期间团结一致，展现出社会凝聚力以及对同胞的关怀。“这给予我们信心，新加坡有能力应对可能到来的挑战。”