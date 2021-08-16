汇丰控股以7.9亿元全面收购新加坡安盛保险公司

（早报讯）汇丰控股（HSBC Holdings）签约以5亿7500万美元（7亿7960万新元）全面收购新加坡安盛保险公司（AXA Insurance Pte Limited），进一步扩充它在新加坡的保险和财富管理业务。

汇丰控股是通过旗下独资子公司签署该收购协议。汇丰控股文告指出，它有志要成为亚洲领先的财富管理业者，这项收购是落实此宏愿重要的一部，而新加坡对集团是个具有战略意义的重要市场，是集团在亚细安的财富管理业务的一个重要枢纽。

文告说，新加坡安盛目前是新加坡第八大人寿保险业者，这是按每年的新保费排名。在财产和意外伤害保险，新加坡安盛是第五大业者，并且是领先的团体健康保险业者。

新加坡安盛的净资产达4亿7400万美元，新保费一年8500万美元，总承保保费7亿3900万美元，去年扣税前盈利为2300万美元。

汇丰控股指出，新加坡安盛与汇丰控股的新加坡人寿保险业务（HSBC Insurance (Singapore) Pte Ltd）很匹配。两个业务有互辅的产品，而新加坡安盛让集团接达规模可观的保险代理销售队伍，以及与大批保单持有者和企业的关系。合并后的业务将是新加坡第七大人寿保险业者和第四大零售健康保险业者，有超过60万个人寿、健康和财产与意外伤害保险保单。