涉逾10亿元骗局 Envy公司直接清盘

（早报讯）涉嫌逾10亿元投资骗局的Envy公司，将不进入司法管理，而是直接清盘。审计公司KPMG将展开清盘工作，试图为投资苦主索回部分他们投资的逾8亿元资金。

高庭法官今天在审讯该案件时说：“这案件拖得越久，就越难索回这些资产。”

Envy公司包含Envy Asset Management私人有限公司（简称EAM）和Envy Global Trading私人有限公司（简称EGT）等，公司董事为黄有志（Ng Yu Zhi，33岁）。他被指控向投资者承诺回报率高达15％，利用这两家公司欺骗投资者投入逾10亿元在镍（nickel）贸易投资计划，目前面对欺骗及严重失信等至少31项控状。这相信是本地历来最大一起诈骗案。

两家公司日前接受临时司法管理。根据审计公司KPMG负责人叶前艺上月提交的司法管理报告，Envy公司从投资者手上净获取8亿4150万元。

然而这这笔逾8亿元资金，近5亿元转入黄有志的个人户口；约1亿2000万元是投资者的额外提取，作为所谓的“投资收益”；4364万元分给Envy公司雇员，作为投资项目的佣金和利润分红；以及2422万元发给一些投资者，作为介绍其他投资者加入镍投资计划的介绍费。

代表KPMG的旭龄及穆律师事务所（ShookLin & Bok）合伙人陈明安在今天审讯时指出，由于Envy公司整个投资计划是建立在骗局基础上，公司没有实际的镍交易合约，投资者所投入的钱也没被公司用作投资用途，因此这公司没有必要进行司法管理，继续运营下去，而应该直接清盘，让投资苦主能索回部分投资。

叶前艺下来将领导展开公司清盘工作，但据了解，投资苦主投资的逾8亿元资金，估计最多只能取回约3亿元，超过一半的钱恐怕泡汤。