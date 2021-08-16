新航与本地知名小贩品牌合作推出飞机餐

（早报讯）本地家喻户晓的小贩美食如文东记鸡饭、松发肉骨茶、秋莲板面等，如今能够在飞机上享用得到。新加坡航空公司与本地知名小贩品牌合作，将小贩美食做成飞机餐，让来自世界各地的乘客得以品尝我国地道的小贩美食，宣扬本地小贩文化。

新航今天（8月16日）发文告宣布这一项称为“Singapore Showcase”的新计划，旨在支持本土品牌，向新航的国际客户展示我国独特的一面。

新航说，将通过这个计划，为从新加坡出发的航班乘客，提供更广泛的地道小贩美食。“这也是为了庆祝我国小贩文化在2021年，被联合国教科文组织列入非物质文化遗产代表名录中。”

文告指出，从今年9月开始，小贩美食只有在从新加坡出发的选定航班上推出，并会轮流出现在头等舱和商务舱的菜单上。

乘客能享用的获奖小贩美食包括米其林餐盘奖得主文东记鸡饭，以及新加坡“必比登推介”（Bib Gourmand）名单上的Bismillah Biryani黄姜饭和松发肉骨茶。

另外，新航也与其他本地家喻户晓的小贩品牌，如秋莲板面、国记云吞面以及美芝律大虾面合作，将他们的小贩美食做成飞机餐。新航也说，接下来将会继续与其他小贩品牌联合推出飞机餐。

除了将小贩美食融入飞机餐菜单以外，新航也与本地媒体制作和发行公司合作，为乘客带来更多的本地电影、纪录片、电视剧、音乐和播客，推广本地顶尖人才的作品。

此外，新航也与手工香水品牌Scent by SIX联合打造一款独特的香水，并将在机舱内使用，提升乘客的感官体验。这款香水专门为新航量身定做，使用了新航峇迪蜡染图案中一些花朵的花香。