吉门营房两空置建筑今年招标 可一次过租五年

（早报讯）为引进更多元的商业元素，帮助吉门营房注入新活力，新加坡土地管理局将在今年为区内目前空置的两座建筑举行公开招标，并首次在国有土地上推出一次过五年租约。

新加坡土地管理局今天发表声明宣布，将公开招标的是吉门营房（Gillman Barracks）的第9A座和第43座建筑，具体开放投标时间会在日后公布。

其中，总面积约1167平方米的第43座将首先开始招标，并可供例如共享办公空间、运动健身、餐饮和零售业等不同业者入驻。第9A座的面积较小，约324平方米，并将开放给餐饮和零售业者招标。

土管局计划将吉门营房打造成旗下首个可持续和亲生态环境的建筑群。因此，除了标价，当局也将着重考虑竞标者的提案内容，尤其包括是否采用如节能照明和通风设备、可降解包装等环保措施，或通过其他项目和活动来支持可持续发展。

成功得标的业者将一次过获得五年租约，并能在到期后续约三年。在此之前，所有国有土地的初始租约都是为期三年。

土管局也将为吉门营房的所有商业画廊业者更新租约。目前该地区所有11个商业画廊的租约都将在明年2月结束，他们接下来也可选择续约五年，并在之后续约三年。

土管局商业规划与发展和租赁署署长叶仪斯说：“本次的续约安排能更好地支持现有画廊业者，而新的公开招标则能为整个区域引入充满创意的新商机，从而吸引更多访客，不仅使该地区更充满生气，更为现有业者带来更多商机。”

当局也透露，区内六家餐饮业者的租约也将在明年2月到期。届时，有兴趣投标的餐饮业者可提呈意向书（expression of interest）参与竞标。