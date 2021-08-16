想通过“兀兰命案上诉”挑战法律 高文双尸案凶手申请参与被驳回

被判处死刑的兀兰双尸三命案件被告提上诉，高文双尸案凶手伊斯干达也要“插一脚”，今早（8月16日）向最高法院申请参与上诉案，好让他挑战有关谋杀罪刑罚的法律，但被三司驳回。

现年42岁的前高级警曹长伊斯干达是轰动一时的高文双尸案的被告，在五年多前被判谋杀罪名成立和强制性死刑，至今未被正法。

他早前上诉至最高法院上诉庭但被驳回，向总统申请特赦同样没有成功。一般上，当特赦申请被拒绝后，死囚会在几周至两个月的时间内上绞刑台。不过，伊斯干达之后提出“九大投诉”，要求新加坡律师公会检举在审讯期间代表他的六人律师团；就这样，他被执行死刑的日期又被延后。上个月，最高法院上诉庭正式驳回他要求检举律师的申请。

伊斯干达今早通过代表律师拉维，向上诉庭三司申请参与另一起谋杀案的上诉。

前房地产经纪张锦兴（46岁）于2017年1月20日上午在兀兰组屋住家内，先后掐死身怀六甲的妻子钟佩珊与女儿张梓宁。他在去年11月被判谋杀罪成和接受强制性死刑，目前在等候上诉案的审理。

律师拉维指出，伊斯干达希望能参与张锦兴的上诉案，好让他通过律师，针对我国刑事法典的谋杀条文提出看法。辩方认为，现有的法律没有给予法官自主权，让法官在审理涉及刑事法典第300（a）条文谋杀罪的案件时，选择是否判被告死刑或其他刑罚；同样的，法官也无法判一名误杀案被告死刑。

不过，三司指出，伊斯干达已耗尽所有上诉途径，他无法单是因为想提出一些法律立场，就参与其他被告的上诉案，两起谋杀案的案情也不一样。为了抢夺钱财还债，伊斯干达于2013年7月10日在高文一带的私宅，用刀子将修车厂老板陈文新杀害。陈文新的儿子陈志雄不巧上门，惨遭狠捅17刀后，被伊斯干达驾车拖行一公里至高文地铁站外。