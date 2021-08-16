罗厘撞倒交通灯 造成交通大阻塞

罗厘不知何故先撞断中央分路堤大树的树枝，导致断落的树枝砸中后方的车辆后，罗厘疑再往前冲，撞倒交界处的交通灯，造成交通大阻塞。

这起车祸，发生在今早6时50分左右，地点是往直落布兰雅路方向的立达路下段（Lower Delta Road）。

《联合晚报》读者拨热线通知，指上述路段双向的四条车道被倒下的交通灯和树木挡着，车辆被困车龙中。

根据陆路交通管理局的推特，当局从早上7时01分指7时08分共发出四条推文，提醒公路使用者上述路段出现障碍物。

记者走访现场，倒下的树枝和交通灯都已被承包商移走，当局相信也将在事后重新安装交通灯。

受访居民表示，被撞到的是一棵约两层楼高的树，并看到树枝和交通灯横跨在马路上。

在附近工作的李先生（47岁）表示，被撞的树在中央分界堤上，距离倒下的交通灯不远。“之后，当局到场清理，现场也被封锁一个多小时。”

由于当时是上班高峰期，不少上班族都使用上述路段前往亚逸拉惹快速公路，导致出现长长的车龙。

一名不愿具名的居民指出，事发时，这辆载着货物的罗厘先是不知何故撞到路中央分路堤上一棵树的树枝，之后再撞倒交通灯，导致交通灯被“连根拔起”。

同时，倒下的树枝也打倒后方的一辆汽车。

警方受询时证实接到通知，车祸涉及一辆罗厘和一辆汽车，没有人在事故中受伤。调查正在进行。