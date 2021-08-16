学前中心逐步恢复活动 未接种教职员须定期检测

（早报讯）学前教育中心下来可允许新生的家长陪同孩子进入中心，但家长必须完成冠病疫苗接种或接受抗原快速检测。未接种的职员也得定期做抗原快速检测，加强防疫。

幼儿培育暑今天（８月16日）发文告指出，学前教育中心从本周四起将谨慎地恢复活动。已接种疫苗的家长可陪同新入学的孩子进入中心，但得遵守安全管理条例，例如确保一个班级在任何一天只能有最多一名家长。若家长还未完成接种，得先到医疗机构做抗原快速检测。

为有需要的孩童提供语文阅读辅助计划（FLAiR）和“启发辅助计划—学习支持计划“（DS-LS）的工作人员可以为最多四家学前中心服务，但这些来自校外机构的人员须完成接种。

提供“升级版启发辅助计划”（DS-Plus）的工作人员可为多家学前中心服务，以帮助学习上有更高需求的孩童。

幼培署也指出，学前中心的职员多数已完成或开始接种。自7月15日起，需要脱下口罩进行活动的校外工作人员，例如管乐器课程导师，每14天都得做一次快速简易检测，不论是否已完成接种。

从10月起，未接种的学前中心教职员须在“接种或定期检测”（Vaccinate or Regular Test）计划下，每周进行两次的抗原快速检测。至于一小部分因健康原因不适合接种的职员，政府将津贴他们的检测费用。

发言人指出，学前教育中心会继续保持警惕，采取严格的防疫措施，包括每天为孩童量体温并留意健康情况、确保孩童不与其他班学生互动等。

随着我国重启更多活动，当局预计学前中心仍会发现一些冠病病例。根据国际经验与数据，患病的孩童病情比成人与年长者轻微许多。在新加坡，染病的孩童病情也轻微。

“尽管如此，当局理解有其他健康问题的孩童一旦染上冠病病毒，病情可能严重，因此我们会保持警惕。当局将着重于尽早发现病例，并围堵病患的密切接触者，避免病毒在学前中心传播。

与教育部一样，我们在发现确诊病例后尽可能采取针对性的隔离措施，以减轻对孩童与家庭的影响。我们会继续检讨检测机制与预防措施，让孩童继续在安全的环境下学习、玩乐。”

幼培署也吁请家长配合，若孩子或家中成员身体不适，应让孩子留在家中。

自本月10日起，学前中心已获准恢复户外活动，每个小组不超过五名孩童。各组之间有至少一米距离，孩童不会与其他班的学生接触。