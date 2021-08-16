接种疫苗后心脏骤停 16岁少年获22万5000元援助

（早报讯）接种冠病疫苗数天后心脏骤停的16岁少年康复情况良好，预计下来几周可出院，调查显示他是因接种疫苗引起心肌炎，因此将获得援助。

少年是在6月27日接种首剂辉瑞／复必泰冠病疫苗，情况良好，但7月3日到健身房举重后当天上午在家中昏倒，送院急救，情况危急。

卫生部今午发文告，指少年康复情况良好，目前正在住院康复，已可以在没有帮助下完成日常活动，并在接下来几周出院。

不过，少年预计接下来还需要进行一段时间的康复护理才能回返学校，或恢复其他活动。医疗团队将继续治疗和监督他的情况。

调查显示，少年是因急性严重心肌炎导致心脏骤停，心肌炎则是对疫苗的不良反应，并因从事激烈运动和服用大量咖啡因而加重。

独立临床小组审核他的情况后指出，虽然少年康复情况良好，但他的病情严重，之后也需要进一步治疗和复健才能康复。

在疫苗致伤经济援助计划（Vaccine Injury Financial Assistance Programme，简称VIFAP）下，他和家人将获一次性22万5000元的援助。

根据卫生科学局进行的药物警戒监督，接种后出现心肌炎或心包炎的风险将略微增加，但保持在每10万剂0.48起的低水平。

另外，大部分出现这些反应的人在接受治疗后情况良好，都已经出院和康复。

冠病疫苗专家团和卫生科学局因此建议公众，尤其是青少年和30岁以下年轻男性，都应避免在接种后的一个星期内进行剧烈活动。

接种后若感到胸口疼痛、呼吸急促或心跳异常，应尽快求医。接种第一剂疫苗后出现心肌炎的病患也不应该接种第二剂疫苗。