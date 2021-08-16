截至7月底 卫生科学局共接获9403起冠病疫苗的疑似不良反应报告

（早报讯）截至7月31日，卫生科学局共接获9403起冠病疫苗的疑似不良反应报告，占所有接种疫苗数量的0.12％，其中389起为严重不良反应。

卫生科学局今天（8月16日）发布第四份疫苗安全监测报告，去年12月30日开始接种至今年7月31日，严重不良反应占所有接种疫苗剂量的0.005%。

新加坡在这一时期注射超过756万剂辉瑞／复必泰或莫德纳疫苗，超过431万人接种至少一剂，约338万人完成两剂。

出现不良反应的人当中，女性占约66%，有78%则是年龄低于60岁的人，这同年轻人的免疫反应比较活跃有关。

本地最常见的不良反应依次为红疹、血管性水肿、荨麻疹、晕眩、呼吸短促和胸口不适，不适通常几天内缓解，和国际情况差不多。

12岁至18岁之间的年轻人则出现383起不良反应通报，占青少年接种疫苗数量的0.08％。

年轻人最常见的不良反应依次为红疹、荨麻疹、血管性水肿、呼吸短促、发烧和晕眩，这些不适通常也会在几天内缓解

当局一共收到25起12岁至18岁青少年昏厥（syncope）的报告，主要是打针时焦虑或怕疼，与疫苗无关。

昏厥的症状包括头晕、身体虚弱、反胃、眼前昏暗、耳鸣等。青少年也可能脸色苍白、头晕、心跳很快或不规则、肌肉抽搐或抽筋。

症状一般上在五分钟内就会减轻，在这个年龄层中，本地每注射10万剂疫苗就有5.1人出现昏厥反应，与国外数据相似。

严重不良反应通报则有389个，占总注射剂量的0.005％。最常见的严重过敏性反应（anaphylaxis）有58起，就是每10万剂有0.86起。

至于科兴疫苗方面，本地在注射了10万4061剂疫苗后共累计47起不良反应报告，当中四起为严重不良反应。

这四起严重不良反应包括贝尔氏麻痹症（Bell's Palsy）、严重过敏性反应（anaphylaxis），以及晕眩和耳鸣。