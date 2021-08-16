未接种疫苗者须提前受检才能到医院探病

（早报讯）医院将从本周四（19日）起恢复探病，但未接种疫苗者须自费提前接受冠病检测，并出示阴性结果证明才能获准到医院探病。

为了更好地保护医院患者，并确保医院床位足够，本地各大医院将根据访客的接种情况制定探病条例。

根据卫生部今天（8月16日）发的文告，完成接种者到医院探病时，只需出示“合力追踪”应用或携手防疫器的接种证明。已经康复的冠病患者无须提前受检，但须持豁免受检的证明。

未接种者则必须自费到卫生部指定诊所或快速检测中心接受抗原快速或聚合酶链式反应（PCR）检测。他们可在取得阴性证明后的24小时内到医院探病。从下个月1日起，医院也能协助未接种者预约到检测中心受检。

未完成接种者同样须提前受检才能到医院探病。卫生部指出，这是因为他们还没有足够免疫力，也可能将病毒传染给医院患者。不过当局会提供宽限期，这些访客即日起至9月30日不必受检也能到医院探病。

至于探访突发病危患者、突然生产的产妇或因特殊情况无法到检测中心提前受检的访客，医院则可斟酌处理，包括协助他们进行抗疫快速检测。

本地两家医院早前相继出现冠病感染群，卫生部因此规定所有医院在本月5日至18日期间禁止访客探病，以降低病毒传播的风险。

卫生部指出，本周四恢复探病后，所有访客的探病时间最多30分钟。每名病患住院期间只能接待两名访客，任何时候只能有其中一人待在病床边。病危患者在住院期间则可允许多达五名访客，但任何时候只能有最多两人待在病床边。

探访儿童患者、产妇以及需要特别照料病患的看护者和访客，则可向医院申请延长探病时间，但无论接种或否都须持阴性检测证明。