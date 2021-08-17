我国7月份非石油国内出口同比扬升12.7％

（早报讯）新加坡企业发展局今早发布的数据显示，在由非电子出口带动下，我国非石油国内出口（NODX）继续双位数增长，在7月份同比扬升12.7％，但环比下跌0.9％。这个同比增幅低于市场早前预期的14％，也低于6月份的15.9％同比增幅，但稍微高于彭博社对经济师调查得出的12％。

有经济师指出，非石油国内出口上个月增幅放缓，部分原因是去年受冠病疫情打击的低基数效应正在退减。也有者表示，7月份非石油国内出口环比下跌，也可能反映德尔塔变种病毒持续扩散的影响，虽然出口到中国和日本增加，但这个增长大部分被对其他市场的出口下跌抵消，尤其是东南亚国家。

7月份非石油国内出口的增长，主要由非电子出口如专门机械、药剂和石化等带动，而电子出口也有增长。

经季节调整，非石油国内出口在7月份环比下跌0.9％至161亿元，6月份时是环比上升6.0％至163亿元。非电子产品在7月份的非石油国内出口取得环比增长，而电子产品的非石油国内出口环比则下跌。

非石油国内出口到十大市场在7月份整体取得增长，主要是对中国、欧盟27以及台湾的出口带动，但对美国的非石油国内出口同比下跌。

非石油转口在7月份同比增长13.9％，电子和非电子产品的转口皆增长。在6月份，非石油转口是增长15.1％。

我国7月份外贸总额增加，出口和进口皆有增长。