（早报讯）亚洲股市周二（17日）开市料将小幅波动，投资者谨慎权衡美国标普500股指连创新高和德尔塔变种病毒对经济增长的影响。美国纽约股市周一先跌后涨，标普500指数涨11.71点或0.26％，再创新高，道琼斯工商指数涨110.02点或0.31％，纳斯达克数则跌29.14点或0.20％。美国三大股指的期货目前微幅下跌0.12％至0.18％。已开市的悉尼股市跌0.61％，首尔股市跌0.72％，东京股市则涨0.41％。

本地方面，海峡时报指数昨日（16日）下跌19.97点或0.63％，闭市报3145.52点。

周二可关注股票：

1.新航（SIA）昨日闭市后发布7月份营业报告，集团今年7月的乘客运载能力已达到冠病疫情暴发前的水平的32％。集团7月份的乘客运载率达到16.3％，比去年同月份减少了5.3个百分点。此外，新航货运在7月份的货物运载率为87.2％，比去年同月高出2.6个百分点。

新航昨日股价跌0.78％，闭市报5.08元。

2.马可波罗海业（Marco Polo Marine）昨日闭市后发布截至6月底的第三季业务报告，它表示集团首九月的营收已超越2020财年的全年记录，这主要由造船和租船业务带动。集团2020财年全年营收3080万元。在接下来的一年里，集团表示将继续探索海上风电场市场的商机。

马可波罗海业昨日股价下跌7.41％，闭市报2.5分。

3.莱佛士教育（Raffles Education）昨日闭市后透露，它有意脱售坐落于马真路51号（Merchant Road 51）的房地产，指示价约为2亿元。该房地产目前是集团总部和学院校园处所。这项脱售将改善集团的净负债情况、为股东释放价值，以及作为长期资产重组（asset rationalisation）计划的部分。

莱佛士教育昨日股价下跌0.2分，闭市报9.8分。

4.伊势丹新加坡（Singapore Isetan）昨日闭市后披露，有个知名金融机构已签约将入驻威士马广场（Wisma Atria）四楼，设立银行分行。租约为期五年，预期在明年第二季开始。

伊势丹新加坡昨日股价报4.42元，无起落。

5.豪利控股（Oxley Holdings）昨日闭市后透露，截至今年8月8日，它的新加坡发展项目已售出约91％住宅单位，占总发展价值的87％或43亿元，其中，集团的份额占26亿元。另外，它发展的私宅项目The Verandah Residences，上周五（13日）已经获得临时入伙准证。

豪利控股昨日股价跌4.26％，闭市报0.225元。

5.全民牙科（Q & M Dental）计划每持有5股派发1股红股（bonus issue）给股东，总数达1亿6098万股。这主要奖励股东以及增加公司的已发行股本基础，反映其业务的增长和扩张。这批红股占现有股本约20.45％，占扩大后股本的16.98％。

全民牙科昨日股价闭市报0.815元，跌4.68％。

6.德蒙特（Del Monte Pacific）的菲律宾子公司Del Monte Philippines, Inc.（DMPI）与越南最大乳制品生产公司Vinamilk建立战略联盟。双方将成立一家合资公司，各持50％股权，进军菲律宾乳制品市场。合资公司将向Vinamilk进口乳制品，并通过DMPI在菲律宾分销。

德蒙特昨日股价闭市报0.35元，跌1.41％。