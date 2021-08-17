报业控股9月10日举行特别股东大会 表决媒体重组

（早报讯）新加坡报业控股（SPH）将在9月10日（星期五）下午2时30分，通过电子方式召开特别股东大会，对媒体重组进行表决。

此外，大会也针对采纳新的公司章程进行投票，其中包括把每股管理股转换为一股普通股。

报业控股周二（8月17日）早上在新加坡交易所网站发布了股东大会通告。

报业控股委任的独立财务顾问Evercore Asia建议说：“从财务角度来看，献议的重组和公司以及股东利益一致。”该顾问建议董事会推荐股东投赞成票。

董事会表示，在考虑评估重组献议的条款、理由和财务影响、以及独立财务顾问的建议后，董事会认为该重组和公司利益一致，建议股东投赞成票。

特别股东大会将通过音频和视频网络以及纯音频直播。有意通过手机、平板电脑或电脑收看现场音频和视频直播参与会议，或通过电话收听会议进程的股东和公积金及退休辅助计划投资者，必须在9月7日下午2时30分之前上网进行预先登记。

报业控股5月6日宣布，它将剥离亏损的媒体业务，并将后者转入一家名为新报业媒体信托（SPH Media Trust）的担保有限公司。

集团将注入8000万元现金，以及总值3000万元的报业控股股票和报业控股房地产投资信托（SPH REIT）单位，作为启动资金和资产。

此外，位于大巴窑的报业中心、裕廊的印刷中心、媒体业务拥有的所有知识产权与科技资产，以及集团在AsiaOne等四家数码公司持有的股权都将转入SPH媒体。

重组后的媒体业务不属于集团上市公司的一部分，可通过公共与私人资金支持，以非营利的方式运营。继续上市的报业控股则不再是媒体公司，主要是一家房地产公司，不受我国《报章与印刷馆法》的约束。

报业控股与吉宝企业（Keppel Corp）本月初联合宣布，报业控股如果获得股东通过而成功剥离媒体业务，吉宝企业将全面收购及私有化报业控股所有的非媒体业务。如果一切按照计划进行，报业控股将从本地股市除牌。

按照收购献议，报业控股股东持有每一股，可获吉宝企业支付0.668元现金，外加0.596股吉宝房地产信托（Keppel REIT）以及来自报业控股的0.782股报业控股房地产投资信托（SPH REIT）。根据7月30日两只REIT的闭市价计算，收购报业控股的献议价是每股2.099元。

报业控股与吉宝将分别召开特别股东大会，对这项收购献议进行投票。