KTL环球申请把股票暂停交易转为停牌

（早报讯）收到审计师报告后延后发布业绩的KTL环球（KTL Global），已申请把股票暂停交易转为停牌。

该股自上周二（10日）便暂停交易，后来申请延长暂停交易两天至昨日（16日），以准备有关其法定审计师的报告的发布。它今天发布消息时表示，它需要更多时间准备，以发布该报告的新消息，因此申请股票停牌。

该公司在星期天（15日）透露，公司已向新交所申请延后发布第二季业绩，因为审计委员会收到法定审计师RT LLP有关上财年业绩的一些审计事件的报告，那些事件将会对第二季业绩有影响。在有关审计事件已完成并获得解决，公司认为应该延后发布第二季业绩以确保股东最佳利益。

KTL环球目前仍在新交所观察名单中，因此需要发布季度业绩。该股停牌前的最后闭市价是8月6日的0.116元。

KTL环球今天凌晨也宣布，执行董事陈得安（Chin Teck Oon，译音，49岁）已受委出任公司总裁，昨日生效。自前任总裁刘长胜（Liu Changsheng，译音）于7月31日辞职生效以来，陈得安一直在领导管理团队。

陈得安是KTL环球的一名大股东，持有公司12.04％股权。

另外，KTL环球也宣布委任蔡添水（Chua Thiam Chwee，译音）为审计委员会主席，在8月16日生效，取代左石伟（Tso Sze Wai，译音）。左石伟的辞职将在8月31日生效。