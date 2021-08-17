我国探讨逐步开放边境 试行让已接种疫苗访客入境

（早报讯）随着我国准备过渡到与冠病共存的社会，政府在探讨试行让已接种冠病疫苗的访客入境新加坡，按受管制的行程在我国活动，以逐步开放边境。

贸工部长颜金勇今天接受彭博社电视的访问时透露这点。根据彭博社报道，颜金勇表示新加坡继续在探讨开放边境的可能性，考虑美国、英国、澳大利亚等国家。我国可能会从试行计划开始，针对已接种的访客，实施“气泡膜”（bubble wrap）旅游措施以避免病毒传播。

但他也指出，更大规模的开放须取决于世界各国控制疫情，需要全球的疫情受控，因为新加坡是一个开放的经济体。

针对新加坡几时能进一步放宽聚会人数限制，以及餐饮场所营运时间，他提醒说，除非世界安全，病毒传染的事件会继续发生。尽管疫苗能有效地防止重病，但不能完全避免病毒传播。

我国抗疫跨部门工作小组日前指出，到了9月初，本地料有八成人口将完成接种。如果重症病患情况仍受控，我国可迈入“过渡期A”，进一步放宽经济、社会和旅游活动。

政府将先与疫情受控的国家或区域建立“旅游走廊”，为新加坡人恢复旅游活动。已接种的公众有望松绑限制，无需在酒店隔离14天，而是接受检测或在家隔离七天，依到访的国家情况而定。

新加坡今年2月也曾推出新联系计划（Connect@Singapore）接待商务客，目的是促进全球商业交流，支持新加坡航空枢纽复苏。

通过计划入境我国的公务及商务旅客在逗留期间不必隔离，但入境前后和逗留期间须接受检测。不过这项计划在推行约三个月后，于5月28日我国进入高警戒解封第二阶段时暂停。