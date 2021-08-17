后港预购组屋最热门 四房式每单位22组竞购

（早报讯）本轮预购组屋销售活动的非成熟市镇项目更受欢迎，最热门的后港四房式单位整体申购率达22.6，即每个单位吸引超过22组买家争购。裕廊东四房式单位的整体申购率也达13.8，竞争比成熟市镇项目更激烈。

本轮销售活动将于今晚（8月17日）截止。截至今早11时，4989个预购单位共收到3万6452份申请，所有项目都超额申购，其中近半数申请都是相中后港项目。

后港同时推出毗邻高文地铁站的Kovan Wellspring，以及后港3道的Hougang Citrine，两个项目共包括459个四房式单位。这些单位已吸引逾1万零300组买家申购，若成功可从任一项目挑选单位。

新加坡国立大学房地产与城市研究院副院长李乃佳博士受访时说，高文项目交通方便，也靠近巴刹与熟食中心等设施，多数买家相信是冲着它而来。

他认为，本轮非成熟市镇项目的表现比较亮眼，说明许多买家更为重视的因素在于项目是否靠近地铁站，而不是该项目坐落在成熟或非成熟区。

“买家也对项目具体位置有更深入的了解，就像高文一带虽然属于非成熟市镇范围，但设施相对完善，周围的私宅价格也相当高，其实算是挺‘成熟’的。”

单看四房式单位，Kovan Wellspring的不含津贴售价介于41万3000元至50万7000元，高于同区Hougang Citrine的32万4000元至36万8000元。

裕廊东Toh Guan Grove的240个四房式单位也吸引逾3300组买家争购。裕廊东是时隔10年再推出预购组屋项目，该项目靠近未来的裕廊区域线卓源地铁站，裕廊湖区也拟发展为我国第二个中央商业区，料带动了买气。

成熟市镇方面，加冷黄埔Towner Residences的四房式单位整体申购率达7.5，稍高于女皇镇Queen's Arc四房式的6.9。值得注意的是，女皇镇项目的申请数量比前者多出逾一倍，因为单位供应量也比较多，使得申购率相对低。

李乃佳指出，加冷黄埔和女皇镇的项目距离地铁站都不是非常靠近，售价却相对高昂，或也导致一些买家望而却步。

这是今年推出最多成熟市镇组屋的一次预购组屋销售活动，有3085个单位位于成熟市镇，是1904个非成熟市镇单位的1.62倍。成熟市镇单位有近七成位于淡滨尼。

淡滨尼其中一个项目Tampines GreenQuartz的三房式单位整体申购率达6.1，其中第二次购屋者的申购率达82.5，是第二次购屋者当中竞争最激烈的。