纳峰科技股价进一步猛跌近6％

（早报讯）昨日股价暴跌28.81％的纳峰科技（Nanofilm Technologies）今天进一步猛跌5.88％至4.00元，股票继续活跃交易，其2880万元的交易总值排全场十名之内。

多家证券公司的分析师下调建议，从推荐购买降至持守，目标更是从6元以上猛砍至4.00元至4.50元。

富瑞金融集团（Jefferies）分析师克里斯南·古哈（Krishna Guha）把建议从购买下调至持守，目标价从6.13元砍至4.50元。

星展集团研究（DBS Group Research）分析师林丽卿把建议从购买下调至持守，目标价从6.10元砍至4.18元。

大华继显（UOB Kay Hian）分析师钟明程把建议从购买下调至持守，目标价从6.30元砍至4.00元。

在首席运营官辞职及低于市场预期的上半年业绩发布之后，纳峰科技昨日股价上演创纪录的近29％跌幅，今天股价并没回弹反而进一步猛跌近6％至4.00元，已是去年12月11日以来最低价。

纳峰科技上周五闭市后发布上半年业绩，净利同比减少3.1％至1790万元。集团同时披露，首席运营官陈忠和（译音）辞职，昨日生效。

集团管理层昨日在业绩汇报会上表示仍看好下半年市场需求，并预期氢能源业务有望在2022年下半年进入商业化阶段。

就首席运营官辞职，管理层预期对集团发展影响极小，甚至没有影响，接下来估计不会再有高层离职。