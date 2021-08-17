环境局发放30亿元中期票据为可持续发展项目筹资

（早报讯）国家环境局将发放30亿元的中期票据和制定绿色债劵框架来资助可持续发展项目，包括兴建中的Tuas Nexus集成废物管理设施。

永续发展与环境部长傅海燕今天（8月17日）出席新加坡塑料循环协会（Plastic Recycling Association Singapore）成立仪式时，宣布为Tuas Nexus集成废物管理设施发行绿色债券的消息。

傅海燕说，环境局会通过这项多种货币中期票据计划（Multi- currency Medium Term Note Programme）发放中期票据，所筹集的资金将用来资助可持续发展项目，包括集成废物管理设施。

Tuas Nexus去年动工，预计2025年起分阶段启用，总建设费用估计超过50亿元。它由两个部分组成，包括公用事业局管理的大士供水回收厂，以及国家环境局管理的集成废物管理设施，是本地首个结合污水与垃圾于一处的综合处理设施。

自2018年以来，我国的塑料再循环率一直处于4％的低水平。由政商合作的塑料再循环协会计划通过促进欧洲和本地企业间的合作，发展适合新加坡和东南亚的的塑料回收程序。协会由新加坡德国商会、奥地利贸易委员会和瑞士驻新加坡大使馆联合成立，目前有22个会员。