嫌女佣煮食动作慢 雇主拿锅铲灼伤她

男雇主被指不满女佣烹饪时间长，用锅铲灼伤女佣手臂，还在女佣拒绝深夜接女儿回家时向她动粗，今早被判坐牢1年。

这起虐佣案发生在2018年10月18日和19日，被告古玛（Rajamanickam Suresh Kumar，35岁）被控一项持有武器蓄意伤人和一项动粗罪名。

被告不认罪，女佣之前供证时表示，被告在案发晚上10时45分左右醉醺醺回家，当时她需要准备被告的晚餐所以还未入睡。

她指被告经常喝醉回家，当时见对方回来，就到厨房准备印度饼卷，但被告嫌女佣动作慢，大声斥骂，随之走到厨房拿起铁锅铲，按压女佣的左手臂。女佣虽感到痛，但见被告喝醉，就没有吭声。

隔天，被告再度喝酒归来，大声询问女儿在哪里，女佣回说在被告岳母家中，对方却要求她立即将女儿接回家。

当时已经是晚上10时30分，女佣表示依据人力部规则，她应该在10时休息，从而拒绝了被告，怎料被告动怒，猛拉女佣的手腕往房间拽，接着摔门而出，在门外大声辱骂女佣。

被告否认控状，抗辩时称案发当晚一回到家，就与妻子待在房间里。

不过控方反驳，指被告在两份口供里，称他因女佣态度不佳，以及只顾着用手机而责骂她，指口供内容与证词不一。

法官同意控方所说，认为女佣证词较可信，判被告罪名成立后，今早判他坐牢12个月。