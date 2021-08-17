涉非礼女销售员案 她认撒谎 医生洗冤

本地著名专科顾问医生涉非礼女医药销售员一案，后者在审讯中承认自己撒谎，主控官昨天向法庭申请撤销所有控状。法官批准控方申请，判医生无罪，当庭释放。

去年2月7日，伊丽莎白医院麻醉疼痛专科顾问医生杨绍南（52岁）被控四项非礼罪，指他在2017年10月9日傍晚，在伊丽莎白医院的诊所内，四次非礼32岁女医药销售员，熊抱她、强吻她的头以及非礼其胸部等。

杨绍南医生不认罪，案件于今年3月1日开审。由于审讯初期几天是受害者供证，当时法官下令清堂进行。

辩方律师图莱辛甘（Eugene Thuraisingam）在受害者供证完毕后，向法官申请公开受害者的证词，指清堂是为了让受害者在不受影响的环境中供证，不过为了“公开的正义”（open justice），公众有知情权。法官斟酌后，批准了这项申请。

根据审讯文本（transcript），女医药销售员在接受辩方律师盘问时，承认当时为了业绩而对医生撒谎，也承认在庭上说记得医生将手放在她的臀部的说词是谎言。

她也曾在供证时，在辩方律师的要求下当庭示范如何遭非礼，以及她遭非礼时的反应。她也承认自己在不记得细节的情况下做出示范动作，这如同于给假证据。

此外，辩方律师也指出，女医药销售员在供证时态度轻率，还会不恰当地发出笑声。

主控官昨日在庭上向法官申请撤销所有控状，法官批准控方申请，判医生无罪，当庭释放。