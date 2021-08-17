谎称能以低价买公寓骗8人200万元 男子监9年9月

声称在房地产公司工作，男子谎称有“好康”能以低价买公寓，五年内骗得八人200万元，昨日被判坐牢九年九个月。

现年49岁的蔡建龙共面对26项欺骗和一项偷窃罪，昨日承认其中12项控状，余项则交由法官下判时一并考量。

根据法庭文件，被告在2012年至2016年之间干案，受害人共有八人，除了骗钱外，他也曾偷走一支价值7000元的劳力士名表。他面对的所有控状中，涉及的款项高达197万5000元。

被告一般谎称自己来自房地产公司，如远东机构（Far East Organisation）以及城市发展（CDL），通过他能以较低的价格购买公寓，进行房地产投资。

其中一名受害人吴永来（62岁）信以为真，在2012年尾至2013年初之间，把28万元交给被告代为投资，结果被告把钱花在赌博等其他个人开销上。

为了能从吴永来手中骗取更多的钱，被告谎称自己和丰隆产业（Hong Leong Properties）老板的妹妹很熟，能便宜购买该公司发展的公寓，又骗得另外43万元。

直到2017年，当吴永来所“投资”的公寓项目取得临时入伙证（TOP）后，他一再问被告何时能拿到钥匙，但被告却以诸多理由推托。

另一受害人是84岁的陈耀发（译音）。他于2015年认识被告，2017年失去联络，2018年4月在牛车水巧遇后保持联系。

被告知道对方年纪大了，有意利用对方对他的信任，便在2018年6月骗说自己在办离婚，需要钱保住自己的房产，所以向他借四万元。

陈耀发误信谎言，答应借钱，被告还开车载他到银行提款。银行职员当时曾问陈耀发为何提出这么多钱时，被告还要他撒谎称要拿钱去赌场。

主控官指出，被告至今只给其中一名受害者做出3000元的赔偿。法官在被告认罪后，判他坐牢九年九个月。（人名译音）