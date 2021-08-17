男子半夜到隔壁酒店房向女子讨食物吃 两人违反居家通知各入狱三周

（早报讯）男子履行居家通知期间半夜到隔壁酒店房向女子讨食物吃，两人因违反居家通知被控，今天被判入狱三周。

被告博詹基（Bojanki Suresh Naidu，37岁）以及芭拉蒂（Bharati Tulshiram Cloudhari，48岁）各承认一项触犯传染病法令的罪名，指他们在今年3月20日凌晨12时30分至1时21分之间，违反了居家通知。

博詹基也面对一项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名，指他在同一段时间离开酒店房间时没有戴上口罩。这项罪名交由法官下判时考虑。

根据案情，两人并不认识，碰巧在今年3月14日搭乘同一个班机从印度抵达新加坡，并且同时在诺维娜豪亚酒店（Oasia Hotel Novena）的同个楼层履行居家通知。居家通知明确指示两人不能擅自离开房间，也不能私自让其他人进入他们的酒店房。

某一天，博詹基不知何故用酒店房里的电话打给芭拉蒂的房间后，两人聊了起来还交换了联络方式。

案发当天的凌晨12时30分，博詹基在没戴口罩的情况下到了芭拉蒂的酒店房，直到凌晨1时02分才离开。他回到房间后发现上了锁，只好用手机拨电给酒店员工求助。酒店员工发现他擅自离开房间后，向移民与关卡局举报。

博詹基在庭上哭诉，说他只是到隔壁讨口饭吃，好心的大姐开门给他食物，当时酒店走廊也没有其他人在场，而他们都没有感染冠病。

主控官认为，案发时是第二波疫情的高峰期，德尔塔（Delta）变种病毒肆虐，而两人不负责任的行为很有可能造成严重的后果。