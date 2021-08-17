经发局主席马宣仁：我国因应疫情展现良好治理 更多跨国企业有意来投资

（早报讯）新加坡因应冠病疫情所展现的良好治理，让更多公司愿意前来投资。

在此次疫情中受惠或不受影响的领域，包括半导体、药剂和医疗科技以及科技公司，都展现了强烈的投资意愿。

今年是新加坡经济发展局（EDB）成立60周年，经发局主席马宣仁医生接受本地媒体采访，分享了该局在招商引资方面的努力，以及跨国企业布局投资所考虑的关键因素。

马宣仁指出，我国因应疫情的首要任务是确保人民和社会安全，同时尽可能让商业活动如常进行。即使到办公室或工厂上班的人数必须减少，新加坡从未实施完全封锁。许多公司认为我国在实施安全管理措施时，考虑非常周到。

本地的疫苗接种率已经超过70％，我国也开始放宽限制，这对新加坡而言都是良好进展。马宣仁说：“更多公司想来新加坡投资，因为他们被这里的治理所吸引。”

根据贸工部早前发布的第二季经济调查报告，我国今年第二季取得的固定资产投资达36亿元，高于上一季的28亿元，其中制造业贡献整体近七成。

马宣仁透露，一些在疫情中茁壮成长的行业，对投资新加坡展现了强烈意愿，例如这两年强劲增长的半导体和半导体相关行业。这些行业受惠于数码化和许多领域的自动化，例如汽车业，而持续可取得良好增长。

药剂、生物科技和医疗科技公司则是此次疫情的受惠行业。经发局过去一年多以来，成功吸引三家和制造疫苗有关的公司投资新加坡，包括生产冠病疫苗的德国厂商BioNtech，以及将在我国设立用作治疗和疫苗用途的无菌灌封（fill-and-finish）设施的赛默飞世尔科技（Thermo Fisher Scientific）。

马宣仁坦言：“当我们争取到这些项目时，我们以为将和冠病无关，疫情已经结束。但谁知道呢，也许赛默飞世尔科技和BioNtech分别预定在2022和2023年投入营运时，将能为我们供应每年所需的追加剂（booster）。”

这对于我国未来因应大流行病都是非常有利的投资，而且这不局限于新加坡，还可以供应东南亚和整个亚洲。

此外，来自美国和中国的科技公司为了拓展东南亚和亚洲市场，也持续选择落脚新加坡。谈及近期中国政府加大对科技公司的监管，马宣仁认为，这些公司将作出相应调整，其中一个策略是着眼于海外发展。

马宣仁也指出，中国科技公司更加意识到团队多元背景的重要。“从新加坡，他们更容易组成多元背景的科技团队和人力，进而拓展更广泛的国际市场。”

另一方面，马宣仁预期，随着冠病疫情逐渐趋缓，国际供应链转移到东南亚的趋势将恢复。越南已经从中受益，一些公司也开始评估马来西亚和东南亚其他国家。“东南亚吸收更多这些制造业活动，新加坡将受益，其中一些活动甚至可能来到这里。”

面对20国集团（G20）拟议把全球公司税率定为至少15％可能对我国招商引资带来的影响，马宣仁表示不担心，也相当有信心经过60年发展，新加坡已经建立了很强的有利条件来吸引外资。

“我们非常支持为吸引投资，创造一个公平竞争环境所作出的多边努力。税收优惠不是新加坡独有的。我想不出有哪个国家不提供税收优惠。已有长时间，它并没有成为一个差异化的因素。”