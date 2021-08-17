（早报讯）今年国庆庆典将采用更多动画元素，包括使用动画贯穿表演，音乐视频也利用动画呈现，让观众耳目一新的同时也鼓励本地创作者。

今年国庆庆典筹委会希望通过动画来展示本地创作者的才华，并借助于动画来串联不同时代的故事，让观众感到身临其境并产生共鸣。其中主题曲“The Road Ahead”音乐视频首次结合实景拍摄和动画，带领观众透过熟悉的本地地标，激励新加坡人勇敢应对当前挑战。

除了主题曲，国庆庆典也推出另两首原创歌曲呼应“齐心协力，坚毅前行”的主题，分别是“Breathing City”和“Spirits Anew”。两首歌的音乐视频分别由本地动画家庄伟福和庄伟国（39岁）双胞胎兄弟以及金俊豪（31岁）制作，以歌词内容和国庆主题为灵感。

其中，庄伟福和庄伟国邀请来自圣尼格拉女校、弥陀小学和Sparkletots学前教育中心等六间本地学校的623名学生为绘图进行彩色，然后将作品分成四个部分穿插在“Breathing City”音乐视频中，展现出每个时代的新加坡人如何共建家园和对年轻一代的期望。

制作“Spirits Anew”的金俊豪则说：“我在听了歌词之后就想到了一个旅程，带领观众从大海飞到天空，过程中灯塔一直指引道路，这个灯塔象征的就是新加坡...我希望观众在看了音乐视频后能感受到归属感，以及在疫情期间获得勇气坚毅前行。”

除了音乐视频，今年8月21日国庆典礼的表演环节上，由本地动画公司Robot Playground Media所制作的动画将会贯穿整个表演，除了衔接各幕表演的主题，也让观众通过动画中新加坡不同时期和不同地点的不同面貌，感受国家的变化和繁荣。

（视频由2021年国庆庆典筹委会提供）