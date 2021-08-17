明年9月起 终身健保更精准“埋单”门诊癌症药物

（早报讯）随着越来越多人患癌，加上一些昂贵但又未必有效的新型抗癌药物面世，全民保险终身健保的门诊癌症药物赔偿额将更精准根据药效和药价制定索赔顶限。明年9月起，预计九成的受津贴癌症病患药费可全额获得津贴、保险赔偿及支付保健储蓄，比现有的七成更多，但也有一小部分癌症病患可能完全无法索赔。

根据新加坡癌症注册局的数据，本地癌症发病率近年来急剧上升。2013年至2017年共有7万1748人确诊患癌，比2008年至2012年高出25％。比起每月数百元的传统癌症药物，新的免疫疗法每月耗费超过5000元，进一步推高了癌症治疗开支，预计到了2030年可达27亿元，相当于2019年的七倍。

为确保癌症治疗的可负担程度，以及鼓励病患采用经临床验证并具成本效益的治疗方案，政府采纳了终身健保（MediShield Life）理事会和癌症药物委员会提呈的建议，设立一份癌症药物清单（positive list），当中涵盖公共领域九成的治疗方案，包括一些未向卫生科学局注册或不符合成本效益，但在公共领域普遍使用的治疗方案。

剩余一成的治疗方案因不符合成本效益而没列入清单，使用这些治疗方案的病患，将无法向终身健保索赔。为了让这些病患完成现阶段的疗程，一系列调整将从明年9月起生效。这些病患未来也得转向一个更具成本效益、可向终身健保索赔的治疗方案。

在新框架下，受津贴的癌症病患如果使用清单内的药物，近九成可使用津贴和终身健保全额支付医药费，比现有的七成高得多。他们只须用保健储蓄支付共同承担额（co- payment），不必自掏腰包支付医药费。

目前，所有门诊癌症治疗的终身健保索赔顶限是每月3000元，不论病患用的是什么药，病患也可从保健储蓄提取每月最多1200元。然而这却导致制药公司抬高药价，向最高索赔额看齐。

有鉴于此，终身健保理事会建议，日后只有列入清单的治疗方案可以索赔，索赔顶限介于每月200元至9600元，视个别治疗方案的价格而定。

其他癌症门诊治疗服务如扫描、验血和医生咨询，则会另设每年1200元的索赔顶限。

卫生部说，这将有助于政府与制药公司协商争取更好的药价，为癌症病患提供更针对性的保障。

私人综合健保计划的相应调整2023年4月生效

另外，目前多数IP针对门诊癌症治疗的保障范围属全额索赔（as-charged），受限于保单的整体全年顶限。2023年4月起，只有列入清单的癌症治疗方案可受保于IP，而每项治疗方案将设个别索赔顶限，IP附加险（rider）不受影响。

卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生指出，终身健保理事会的上述建议与韩国、英国和澳大利亚等地的做法一致。“这些措施将允许我们争取更好的癌症药物价格，让病患能继续获得优良和可负担得起的医疗护理，也能确保终身健保保费的可持续性。”