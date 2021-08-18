营养屋国际澄清：出口中国的榴梿 包装没有冠病病毒

（早报讯）针对网上传言，营养屋国际（NutryFarm International）周二（17日）闭市后发文告澄清，否认它从泰国出口到中国的榴梿的包装被测出有冠病19病毒。

它表示，根据中国媒体发现和报道，实际上没有这回事，网上传言不准确并误导人。集团的业务运作如常，它继续从泰国出口新鲜榴梿到中国。

它指出，根据世界卫生组织，冠病19病毒并不会通过食物传给人类。冠病19是个呼吸系统疾病，它需要在活动物或人类寄主繁殖和生存，不能在食物包装上繁殖。

新鲜榴梿是新鲜农产品，受到中国当局严格的食物安全标准和海关进口条例的管制。

自从大流行暴发以来，中国已对进口泰国榴梿产品实施严格的隔离措施。在出口到中国之前，榴梿出口商首先必须提交良好农作方法和良好生产方法证书给中国海关当局，并申请农业局的准证。获得批准出口的榴梿，获得农业部门的序号，以便在发生污染事件时追踪来源。

营养屋国际执行董事兼总裁程勐说：“我们对顾客有很强的责任和义务，我们继续遵守额外的管制规定。与此同时，我们落实各种新措施，以便中国顾客在疫情期间可以继续安全的享用我们的高素质榴梿。”

营养屋国际周二股价跌5.128％，闭市报0.37元。