（早报讯）亚洲股市周三（18日）开市料将跟随美股下跌。美国股市周二创下一个月来最大跌幅，因投资者担心冠病疫情卷土重来将打击经济复苏。标普500指数下挫31.63点或0.71％，结束五天连涨，道琼斯工商指数跌282.12点或0.79％，纳斯达克指数跌137.58点或0.93％。中国政府再度出招打击网络不正当竞争，在美国上市的中概股再度大跌。美国三大股指的期货目前小跌0.16％至0.21％。已开市的悉尼股市微升0.09％，首尔股市跌0.35％，东京股市微升0.01％。

本地方面，海峡时报指数昨日（17日）下跌27.01点或0.86％，闭市报3118.51点。

周三可关注股票：

1.大华银行（UOB）今早透露，它将在今年9月16日赎回2016年3月发售的7亿美元票据。该票据票息3.50％，在2026年到期，今年9月16日是第一个赎回日期。

大华银行昨日股价挫跌1.07％，闭市报26.01元。

2.独立财务顾问建议新加坡报业控股（SPH）的股东接受集团提出的媒体重组献议。报业控股昨天发布特别股东大会的通告，里头包含独立财务顾问对媒体重组献议的看法。

报业控股将在9月10日（星期五）下午2时30分，通过电子方式召开特大，对媒体重组进行表决。大会也针对采纳新的公司章程进行投票，包括把每股管理股转换为一股普通。

报业控股昨日股价持平于1.89元。

3.创值科技（Addvalue Technologies）昨日股价暴跌30.77％至0.9分，交易异常活跃，是昨日最活跃的股票，并引来新交所询问股票异常交易的原因。公司闭市后答复说，公司相信其股票最近和目前的大跌，可能是市场受到误导，以为公司在7月19日和8月7日宣布的集资安排不成功，而且公司已经缺乏融资选择来应付偿债义务。

创值科技澄清，公司在谈商的集资金额显著，公司用了好些时间谈商和减少集资安排的条款，在冗长的谈判过程中，提供资金者一直是对集团的强处和长期潜能保持正面看法。公司正在致力与提供资金者最后敲定集资安排。公司对不久后达成集资安排，持谨慎乐观看法。有关详情叫在签约后作出发布。

4.吴控股（G.K.Goh）昨日闭市后透露，宝德隆（Boardroom）的间接子公司Boardroom Pty Limited已经签署买卖协议，将脱售所持Definitiv Group Pty Ltd的31.52％股权，现金售价分两阶段交付，首阶段是在完成交易时支付，最终数额待当天确定。但根据Definitiv在7月底的资产负债表情况计算，大约是780万澳元（780万新元）。第二阶段是在买卖交易完成后，根据Definitiv的年度经常营收计算，最高限于月610万澳元。

吴控股持有宝德隆92.02％股权。吴控股表示，这项脱售是宝德隆实现Definitiv股权的公允价的机会，公司将支持这项交易。在8月6日，吴控股已宣布将接受淡马锡为首的财团全面收购宝德隆的献议。吴控股昨日股价下跌0.92％，闭市报1.08元。

5.三达控股（Santak Holdings）昨日闭市后透露，其子公司的柔佛工厂因出现冠病确诊病例昨日已暂停运作，全厂进行消毒、所有员工接受检测，与确诊者密切接触的人自行隔离。柔佛工厂在消毒及员工完成检测后，预期将恢复营运。目前还无法确定这事的财务影响。

三达控股昨日股价报0.09元，无起落。

6.辉联集团（Vibrant Group）昨日闭市后透露，独资子公司Blackgold International Holdings Pty Ltd在8月9日收到澳洲证券与投资理事会的法庭聆讯通知和检控告示。该检控告示指该子公司在2017至2020财年都没有在规定的四个月内向理事会提交常年财务报告。

辉联集团正就此事在寻求法律意见。辉联集团昨日股价跌6.59％，闭市报0.097元。

7.针对网上传言，营养屋国际（NutryFarm International）昨日闭市后发文告澄清，否认它从泰国出口到中国的榴梿的包装被测出有冠病19病毒。它表示，根据中国媒体发现和报道，实际上没有这回事，网上传言不准确并误导人。集团的业务运作如常，它继续从泰国出口新鲜榴梿到中国。

营养屋国际昨日股价跌5.128％，闭市报0.37元。

8.已经向高庭申请债务延期偿付令（moratorium）的特毅国际（TEE International）昨日闭市后透露，高庭已定于9月6日聆讯这个申请。它也另外透露，公司面对三项索偿总计1370万元，子公司Trans Equatorial和PBT Engineering则共面对137项和60项索偿，分别总计1亿零320万元和850万元。此外，子公司TEE E&C Malaysia共面对12项索偿，总计590万令吉或190万新元。

特毅国际目前股票停牌。

9.中国之星食品集团（China Star Food）旗下福建紫心生物薯业有限公司，在8月12日已为其项目首阶段举行奠基仪式，项目所在地段靠近紫心现有的办公室和工厂。第一阶段原定今年3月底展开建设，但因为结构修改需要当局批准后才可以动工，因此工程延后。第一阶段年产能为35万吨功能性食品，工厂位于连城县食品加工区SP-F1-4，占地5万6019.31平米。

中国之星食品集团昨日股价持平，闭市报0.025元。