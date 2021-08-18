1.5%学生因冠病相关原因 缺席小六会考口试

（早报讯）小六会考口试上周四和周五举行，约3万9300名考生中，有1.5%的学生因冠病相关原因而无法参加口试，他们将在本月31日和9月1日参加补考。

新加坡考试与评鉴局（SEAB）发言人答复《联合早报》询问时说，无法参加小六会考口试的学生，包括被确诊冠病者、接获隔离令或居家通知、须履行缺席假，以及有其他经证明的健康原因的学生。

与往年一样，有正当理由缺席小六会考口试的学生，将在身体健康且不受冠病措施影响的前提下，于本月31日和9月1日参加补考。

考生若有充分理由无法参加任何一场补考，考评局将根据个别情况给予特殊考量，包括根据考生所在学校的其他考生在会考与平日校内考试中该科目的表现，以及考生在会考其他科目的成绩，计算成绩。

今年的小六会考口试以面对面的方式进行，考生和考官都须全程戴手术口罩，考官在评估考生时也会考虑到他们戴着口罩应试的特殊情况。

据《联合早报》早前报道，榜鹅小学上个月因出现感染群，考评局已延后该校小六生会考口试至8月31日和9月1日。

教育部长陈振声早前透露，从今年5月至7月间，60万名学生人口中，有216人感染冠病，其中103人是小学生，绝大多数属于家庭感染病例。当中超过半数在确诊前已放缺席假或接受隔离。