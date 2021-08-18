新加坡和澳洲完成一项区块链试验 显示减少交易成本的潜能

（早报讯）澳大利亚和新加坡完成一项区块链试验，证明贸易文件可跨系统发出及验证，从而减低跨境交易成本（不仅无需纸张）。

两国当局联合文告指出，这个试验显示了用区块链减少交易成本的潜能。

文告说，澳洲边境执法局（Australian Border Force）、新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）以及新加坡关税局（Singapore Customs），连同参与的业者，已完成了这项试验。

这个实验是新加坡—澳大利亚数码经济协议推出的项目，以使两国跨境贸易更简单容易。实验成果测试了双方各自的数码验证系统的相互运作能力。借由数码验证平台串联澳洲边境执法局的Intergovernmental Ledger和新加坡资讯通信媒体发展局的TradeTrust平台，并于其上共享电子文件（主要是原产地证明文件）。把嵌入独特证明的二维码，插入数码原产地证明文件，使到扫描或用机器阅读时可即刻验证文件真伪和完整性。

文告说，试验成功的一个重要因素是，获得管制当局——新加坡关税局接受可验证的原产地证明文件。参与试验的业者，包括澳洲工商总会（ACCI）、澳洲工业集团（Australian Industry Group）、澳新银行（ANZ Bank）、星展银行（DBS）、渣打银行（Standard Chartered）以及力拓公司（Rio Tinto）。